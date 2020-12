editato in: da

Al GF Vip, Tommaso Zorzi svela i suoi sentimenti per Francesco Oppini. L’influencer e l’imprenditore nella Casa hanno creato uno splendido rapporto, proprio per questo Tommaso non ha accolto bene la decisione dell’amico di abbandonare il reality.

Nell’ultima puntata del GF Vip entrambi si sono commossi, scambiandosi l’ultimo saluto. Oppini ha pianto lacrime amare, sentendosi in colpa per la scelta di lasciare Zorzi da solo, mentre Tommaso è apparso molto deluso. Dopo la diretta tv, Cristiano Malgioglio ha voluto parlare con l’influencer per capire quali siano i suoi veri sentimenti nei confronti del figlio di Alba Parietti.

“Io sono più grande di te, quindi devi dirmi la verità – ha esordito il cantante -. Ti sei innamorato veramente di lui? Avresti voluto avere un ragazzo come lui, un uomo come lui nella tua vita?”. Tommaso non si è tirato indietro sull’argomento. “Domanda da un milione di dollari”, ha detto. “No, è una domanda da una persona che ti dice che ha passato la stessa cosa”, è stata la risposta di Malgioglio. “Sarò onesto. Ti rispondo onestamente”, ha quindi aggiunto Zorzi.

“Perché non lo puoi fare – ha poi detto Cristiano -, non puoi avere questi momenti di abbandono totale, per un amico che sì siamo amici qua dentro, ma… quello che io ho percepito in te è perché tu ti sei innamorato di Francesco”. A quel punto Tommaso è rimasto in silenzio, prima di lasciarsi andare alle lacrime. Poco dopo l’influencer ha spiegato: “Se tu mi chiedi se sono innamorato non posso negarlo, è evidente. Io non voglio cambiare Francesco. Ho sempre saputo che non ci poteva essere qualcosa. Forse ho sofferto così tanto anche per questo. Ha una sensibilità che è rara da trovare in un uomo. Mi capiva al volo, era premuroso”.

“C’era una simbiosi che a me non è mai capitata con un uomo – ha aggiunto -. Forse mi sono innamorato di questa sua parte, non è facile trovare una persona che ha un profondo rispetto per i tuoi limiti. Una cosa che nel nostro ambiente non si trova facilmente. Ho talmente tanto rispetto per tutto quello che lui ha fuori. Chiamiamolo innamoramento per assenza di altri termini, è un’iperbole. Io non ho mai voluto così tanto bene a una persona, con questa energia, con questa simbiosi. Le cose belle è bene viverle, io l’ho vissuta. C’è da pagare il prezzo e soffrire. Io la sua amicizia non la cambierei per niente al mondo”.