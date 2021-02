GF Vip, Tommaso Zorzi rischia la squalifica

editato in: da

Tommaso Zorzi rischia la squalifica dal GF Vip dopo una presunta bestemmia. Da qualche giorno sui social circola un video che sta facendo molto discutere. Nella clip l’influencer gioca a pallavolo in giardino con Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga. Fra un punto e l’altro della partita, Tommaso si lascia sfuggire una frase che potrebbe costargli l’addio al GF Vip.

A destare sospetti è la sovrapposizione fra le voci dei concorrenti che non consente di capire bene cosa stia dicendo Tommaso. Zorzi è fra i favoriti per la vittoria al GF Vip, per questo l’episodio ha destato molto scalpore. L’edizione che si concluderà il prossimo 1 marzo è stata segnata da numerose squalifiche. Ad abbandonare la Casa di Cinecittà sono stati Denis Dosio, Stefano Bettarini e Fausto Leali per aver pronunciato frasi lesive e offensive. L’addio al reality è arrivato anche per Filippo Nardi dopo le parole volgari su Maria Teresa Ruta. L’espulsione più clamorosa però resta quella di Alda D’Eusanio che ha lasciato la trasmissione dopo alcune dichiarazioni gravissime su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta.

Nel video del GF Vip con protagonista Tommaso Zorzi, sentiamo l’influencer dire qualcosa, ma le sue parole sono coperte dalla voce di Pierpaolo Pretelli che conta i punti. Ad un ascolto più accurato sembra che la frase di cui si parla sui social in realtà non sia stata pronunciata dal concorrente, ma che si tratti solo di un effetto. La situazione di sicuro verrà chiarita nel corso della prossima diretta del GF Vip. Dopo una puntata emozionante e toccante, dedicata a Dayane Mello, che ha affrontato la terribile perdita del fratello Lucas, Alfonso Signorini dovrà parlare della squalifica della D’Eusanio.

La concorrente, dopo le parole sulla Pausini e il compagno, è stata espulsa dalla Casa del GF Vip. A spiegare la scelta è stata l’azienda del Biscione con un comunicato. “Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip – si legge -. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.