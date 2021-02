GF Vip, Tommaso Zorzi prova ad abbandonare la Casa: caos nella notte

editato in: da

Al GF Vip, Tommaso Zorzi prova ad abbandonare la Casa subito dopo la diretta con Alfonso Signorini, scatenando il caos nella notte. L’ultima puntata del reality è stata piuttosto movimentata e molto difficile per l’influencer che si è scontrato con diversi concorrenti. Tommaso è stato accusato da Giulia Salemi di essere falso e di averla criticata insieme a Stefania Orlando, sulla questione è intervenuta anche Dayane Mello, convinta che Zorzi sia bugiardo.

Infine la puntata si è chiusa con l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. La conduttrice, nominata proprio dall’influencer con cui aveva creato un solido rapporto di amicizia, ha lasciato la Casa del GF Vip fra lo sconcerto generale. Emozioni e discussioni che hanno causato un vero e proprio crollo a Tommaso che, nel corso della notte, ha deciso di abbandonare il loft di Cinecittà. Dopo essersi sfogato riguardo la situazione che sta vivendo, la star di Instagram ha raggiunto la porta rossa, cercando di uscire. Come è noto i concorrenti che varcano la mitica porta del GF Vip sono eliminati, come da regolamento.

Sia Stefania Orlando che Andrea Zelletta hanno provato a fermarlo, ma è stato tutto inutile. “Fatemi uscire, toglietevi di mezzo”, ha tuonato l’influencer che alla fine non è riuscito a uscire. Il motivo? La porta rossa era chiusa a chiave. “Mi devono fare uscire – si è lamentato Zorzi -, non possono chiudere la porta”. Momenti concitati che si sono conclusi con Tommaso che, ancora una volta, si è sfogato con Stefania.

Senza dubbio l’influencer è rimasto sconvolto dall’uscita di Maria Teresa Ruta che, dopo tante nomination, sembrava destinata ad arrivare sino alla finale del GF Vip. In nomination con Samantha De Grenet e Andrea Zenga, la conduttrice ha perso il televoto. Dopo aver ricevuto la notizia, mente gli altri concorrenti cercavano ancora di capire cosa fosse accaduto, la Ruta si è avviata verso l’uscita, ferita e delusa. A fermarla è stato Alonso Signorini. “Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno – ha detto il conduttore -, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta”. Ma lei ha spiegato: “Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte”.