GF Vip, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la Casa a causa della febbre alta

Tommaso Zorzi lascia di nuovo la Casa del GF Vip a causa della febbre alta. Ad annunciarlo a Mattino Cinque è stata Federica Panicucci: la conduttrice ha rivelato che gli autori hanno fatto uscire dalla porta rossa il concorrente dopo che la sinusite gli aveva causato 39 di febbre. Tommaso è stato messo in isolamento in via precauzionale all’esterno del bunker di Cinecittà dove i medici si stanno prendendo cura di lui.

Qualche ora prima l’influencer di Instagram aveva confessato agli amici di sentirsi “spaesato” all’interno del reality. “Mi sento tra l’incudine e il martello”, aveva rivelato, affermando di provare “un senso di inadeguatezza” soprattutto nei confronti del gruppo degli uomini. “Non mi sento escluso, sento invece molto la mancanza di una persona complice – aveva rivelato -. Ma è come se non avessi una spalla”.

Qualche giorno fa, in coincidenza con l’abbandono di Flavia Vento, che aveva lasciato la Casa del GF Vip perché sentiva la mancanza dei suoi cani, Tommaso Zorzi era uscito dal loft per sottoporsi a cure mediche. Ad annunciarlo era stato il GF Vip con un comunicato. “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite – aveva spiegato la produzione del reality in una nota -, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione”.

Poche ore prima l’influencer, amico di Aurora Ramazzotti ed ex di Iconize, era stato protagonista di uno scontro con Francesca Pepe. “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare – aveva chiesto Tommaso alla top model -. Hai un piano B oltre al fare la modella?”. Lei aveva replicato: “Dipende molto anche dalla tua genetica e da come ti poni. Sì, certo che ho l’opzione B e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale…oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”.

“Ho capito, però stai tranquilla – aveva risposto Zorzi -. Anch’io sono laureato in Economia Qui ho fatto domande a tutti appena siamo arrivati. Le facciamo per conoscerci. Anche perché non è che ti ho chiesto quanti soldi hai in banca o di chi sei figlia oppure dove ti vuoi comprare casa”.