GF Vip, Tommaso Zorzi in crisi e pronto a lasciare la Casa: “Mi sento solo”

editato in: da

Tommaso Zorzi sta vivendo un momento di crisi profonda al GF Vip, tanto da pensare di abbandonare la Casa. L’influencer ha rivelato ai coinquilini di sentirsi molto triste e di non avere più le energie per continuare il suo percorso nel reality. “Io mi sento sempre solo nella vita, qua mi sento solissimo – ha spiegato -. È tutto il giorno che dormo. Quando sbraito non sono esaurito, è quando inizio a non parlare più che devi avere paura. Ho chiarito molti punti della mia persona, ora mi sono talmente scaricato che non ho più la forza per andare avanti.

Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi hanno provato a consolare l’influencer, convincendolo a rimanere nella Casa del GF Vip. “Questa è la vera sfida, è questo l’ostacolo che devi superare”, ha detto l’ex di Andrea Roncato. “Se non ci fossi tu questa Casa sarebbe inutile”, ha invece aggiunto la Brandi. Zorzi ha creato un ottimo rapporto anche con Maria Teresa Ruta che gli ha subito detto: “Non te lo permetto. Se tu te ne andassi ci sarebbe un concorrente in meno, faresti anche un favore a Guenda che è al televoto. Ma non te lo permetto lo stesso”.

Fra le persone che hanno creato un legame forte con Tommaso Zorzi nella Casa del GF Vip c’è senza dubbio Francesco Oppini. I due hanno un rapporto molto bello e il figlio di Alba Parietti ha parlato a lungo con l’influencer per convincerlo a non uscire dalla porta rossa. “Tu di qua non ti muovi – ha chiarito -, se serve ci mettiamo lì a parlare anche quattro ore. Puoi far le valigie quanto vuoi, tu da quella porta non passi. Vengo a dormire di là con te, se qualcuno rompe si accomoda sull’altro letto. Anche io a volte mi chiedo: ma chi me lo fa fare? Vado verso la porta, ma poi non lo faccio. Se arrivi al punto di esplodere lo vedo, non è questo il caso. È uno scherzo? Tu sei capace di fare uno scherzo del genere al Grande Fratello. Sei tra i 5 preferiti del pubblico. Quando ti ricapita questa cosa?”.