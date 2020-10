GF Vip, Tommaso Zorzi ammette la lite con Aurora Ramazzotti: “Vorrei fare pace con lei”

editato in: da

Al GF Vip, Tommaso Zorzi ammette la lite con Aurora Ramazzotti e svela di voler fare pace con lei. L’influencer si è lasciato andare ad alcune confessioni con Myriam Catania. I due sono ormai entrati in confidenza e Zorzi ha confessato all’ex moglie di Luca Argentero di soffrire molto la lontananza dalla sua migliore amica. I due avrebbero litigato durante il lockdown che Aurora ha trascorso con mamma Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, il fidanzato Goffredo Cerza, l’amica Sara Daniele e le sorelline Sole e Celeste.

“Strano che ci sia gente che possa uscire di casa, vivere una vita, parlare con qualcuno a cui vuoi bene, fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato, ma vorrei troppo farci pace, perché ho un carattere di m***a – ha spiegato -. Lei è fidanzatissima e io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni e a certe situazioni. Non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi”.

La causa del litigio dunque sarebbe un allontanamento di Aurora Ramazzotti durante il lockdown. “Io ho un altro rapporto, comunque con Michelle che è pazzesco – ha confessato Zorzi -. Però diciamo che abbiamo avuto questo periodo, anche durante il lockdown, che lei ha vissuto con Michelle, con Tommaso, con Sara, e comunque essendo la mia migliore amica ed essendo in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più, non lo so, e quindi per questo abbiamo litigato”.

Aurora e Tommaso hanno frequentato le scuole superiori insieme e si conoscono da quando sono piccoli. Zorzi non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto sia con la giovane Ramazzotti che con Michelle Hunziker che negli anni è diventata la sua confidente. Nell’ultimo periodo l’influencer e la giovane inviata di Ogni Mattina erano apparsi molto lontani e si era parlato di un litigio anche se nessuno dei due aveva confermato. Dopo la confessione di Zorzi in tanti sperano che Aurora possa sbarcare al GF Vip per fare pace con l’amico.