GF Vip, tempo di confronti nella casa. E la Gregoraci svela il significato dei colpi sul petto

È innegabile, ormai la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip è alle stelle: Alfonso Signorini è deciso a sovvertire gli equilibri tra gli inquilini, con l’intenzione di far emergere le dinamiche tra i “vipponi” a suon di scontri e chiarimenti.

Il conduttore ha aperto la puntata con un faccia a faccia tra la Gregoraci e la Orlando per delle discussioni scaturite qualche giorno prima. Le due infatti si sono scontrate mentre erano a tavola: Elisabetta ha accusato la coinquilina di essere il prezzemolo in ogni discussione; Stefania, invece, ha detto alla showgirl di fare discorsi tipici dell’asilo.

Nonostante le due si fossero già chiarite, Signorini ha voluto che le due commentassero ciò che era accaduto:

Volevo sottolineare una cosa, io non ho detto che Elisabetta non prende posizione, ho detto così ‘esci fuori’ nel senso ‘se hai qualcosa da dirmi dimmelo’. In Elisabetta ho trovato una non verità in quello che ha detto, affermando che sono come il prezzemolo, che sto sempre in mezzo a tutto ma non è vero.

La Gregoraci ovviamente ha voluto replicare, spiegando che la sua discussione era nata da un intento nobile, quello di allontanare le tensioni e riportare un po’ di serenità all’interno della casa dopo giorni di caos:

Io le ho detto questa cosa qui, che è il prezzemolo, perché in tutte le conversazioni, magari anche già iniziate lei arriva e si mette a dire la sua. Secondo me lo fa perché va bene fare questa strategia, perché se fai vedere che sei presente in ogni discorso, sei attivo nella casa.

La Orlando ha deciso di non continuare a controbattere, ammettendo di essere un po’ pettegola: “Sì, può darsi che io sia un po’ lo sia, ma vivendo nella casa del Grande Fratello tutto quello che succede sono un po’ affari miei”.

La Gregoraci è stata una delle grandi protagoniste della puntata. La showgirl è stata chiamata in confessionale da Signorini per spiegare quel gesto che tutti hanno notato ogni volta che si fa riferimento all’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli.

“Io sono convinto che abbiamo toccato un tasto di cui tu non vuoi parlare”, ha detto il conduttore ad Elisabetta, palesemente in imbarazzo per essere stata colta in flagrante.

La showgirl, in diverse occasioni, ha portato una mano al petto, battendola sul cuore: “Si è vero, è un messaggio in codice, ma non per chi pensate voi: si tratta di quattro amiche e un amico, un modo per dire vi penso”.

Signorini però non si è lasciato convincere da questa spiegazione, convinto che invece il gesto sia indirizzato a un uomo fuori dal bunker di Cinecittà. Il conduttore ha provocato la Gregoraci suggerendole qualche nome, ma lei non si è sbottonata, sostenendo di essere single e di non essere legata a nessun uomo. Sembrerebbe però che al nome di Piero (de “Il Volo”) a Elisabetta sia sfuggito un sorriso. L’indiscrezione gira sul web da qualche giorno: ci sarà davvero un uomo ad aspettarla fuori dalla Casa?