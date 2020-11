GF Vip: Stefano Bettarini viene squalificato, la Parietti entra nella Casa

editato in: da

La nuova puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato sorprese a non finire: la serata ha avuto inizio con una notizia che ha lasciato tutti di stucco, all’interno della Casa. Come si vociferava già diverse ore prima dell’appuntamento, Alfonso Signorini ha infatti annunciato un nuovo provvedimento disciplinare.

La scorsa settimana il GF Vip aveva visto due dure sanzioni nei confronti di altrettanti concorrenti. Paolo Brosio e Andrea Zelletta si sono entrambi macchiati di un’importante infrazione del regolamento, avendo raccontato ai loro coinquilini cose provenienti dall’esterno, e che sarebbero dovute rimanere segrete. Per questo motivo sono finiti direttamente in nomination, rischiando l’eliminazione. Stavolta, però, la punizione è stata molto più dura.

Stefano Bettarini, entrato proprio nel corso della puntata precedente, si è lasciato sfuggire un’imprecazione blasfema mentre stava chiacchierando con gli altri ragazzi della Casa. La cosa non è passata inosservata ai telespettatori più attenti, e ben presto la notizia ha fatto il giro del web, dove molti utenti hanno chiesto che la produzione prendesse provvedimenti. Ricordiamo, d’altronde, che diverse settimane fa Denis Dosio è stato squalificato proprio per questo motivo, quindi era logico chiedersi cosa sarebbe accaduto a Bettarini.

Alfonso Signorini ha deciso di affrontare subito la questione: appena collegatosi con i concorrenti, ha chiamato Stefano in confessionale e lo ha messo di fronte al fatto compiuto. L’ex calciatore si è prontamente scusato, dichiarandosi pronto ad accettare qualsiasi decisione la redazione avesse preso. Tornato insieme agli altri, Bettarini ha ascoltato il verdetto: per lui, il conduttore ha annunciato la squalifica immediata. Il suo è un vero record, dal momento che è rimasto nella Casa appena 3 giorni.

Ma le emozioni non sono finite qui: come Signorini aveva già annunciato, Alba Parietti ha fatto il suo ingresso a Cinecittà per incontrare suo figlio Francesco. La showgirl ha fatto molto chiacchierare nelle scorse settimane, perché su Instagram si è sempre schierata in difesa di Oppini. Ma non si è tirata indietro quando quest’ultimo ha pronunciato frasi davvero infelici, dichiarandosi d’accordo con qualsiasi provvedimento fosse stato adottato per punire queste sue uscite.

Francesco, dal suo canto, si è aperto assieme agli altri concorrenti del GF Vip e ha ammesso di voler ritrovare un rapporto con sua madre. Così, la redazione gli ha regalato una bellissima sorpresa: il loro incontro è stato davvero commovente, con entrambi in lacrime per la grandissima emozione. E finalmente lui e Alba hanno avuto la possibilità di chiarirsi.