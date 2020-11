GF Vip, Stefano Bettarini geloso della sua Nicoletta cerca il confronto con Pretelli

editato in: da

Finalmente abbiamo assistito ad uno degli ingressi tanto attesi del GF Vip: nella puntata di venerdì 6 novembre infatti Alfonso Signorini ha ufficialmente aperto la porta rossa della Casa a due vecchie conoscenze, Stefano Bettarini e Giulia Salemi, diventati concorrenti a tutti gli effetti per la seconda volta nella loro carriera.

Ed è proprio Bettarini ad animare subito la discussione all’interno della Casa, che ha pensato bene di mettere i puntini su alcune questioni che lo interessano: il primo confronto si è consumato praticamente a ridosso della sua entrata con la vecchia fiamma Dayane Mello, con cui Stefano ha avuto un flirt mentre era inviato de L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2017, la seconda discussione invece è avvenuta alcune ore dopo la diretta, con Pierpaolo Pretelli.

Che cos’hanno in comune Stefano e Pierpaolo? I fan più attenti se lo ricordano bene: quando Bettarini ha partecipato nel 2018 a Temptation Island con la sua fidanzata, Nicoletta Larini, Pierpaolo Pretelli era uno dei tentatori del villaggio delle fidanzate.

Stefano ha sostenuto a gran voce che Pierpaolo, all’epoca dei fatti, avrebbe tentato un approccio con Nicoletta, prima durante il programma sussurrandole all’orecchio di essere proprio il suo tipo di donna, e poi a gioco terminato, mandandole un messaggio privato su Instagram.

Pierpaolo si è difeso specificando di aver mantenuto un buon rapporto con tutte le concorrenti di quell’edizione di Temptation Island e di aver scritto a tutte per sapere come stessero, nessuna malizia quindi nei confronti di Nicoletta.

L’intento di Bettarini però è sembrato quello di dimostrare che Pierpaolo non è il cucciolo indifeso che vuole far credere all’interno della Casa. A correre in sua difesa però è prontamente intervenuta Elisbetta Gregoraci che, come ormai è noto, con Pierpaolo ha instaurato in queste settimane di gioco un rapporto più profondo, di confidenza rispetto agli altri concorrenti.

Elisabetta – nonostante non sia scattata la scintilla tra i due – ci ha tenuto a chiarire a Stefano che Pierpaolo è un ragazzo dolce e tutt’altro che predisposto a tramare dietro le quinte, tantomeno lo farebbe ai danni di una donna.

Una cosa invece sembra certa: se l’intento di inserire nuovi concorrenti al GF Vip era quello di stuzzicare e animare un po’ le dinamiche del gioco, con l’ingresso di Stefano Bettarini l’obiettivo sembra essere raggiunto.