GF Vip, Stefania Orlando in crisi: “Mi odiano tutti”

editato in: da

Nuove difficoltà al GF Vip per Stefania Orlando che sta vivendo una crisi profonda nella Casa di Cinecittà. Nell’ultima puntata del reality infatti Alfonso Signorini ha chiesto agli inquilini del loft di rivolgere un appello ai propri fan per salvare uno dei nominati. Nessuno ha fatto il nome di Stefania, persino Tommaso Zorzi che, di fronte alla sua finta eliminazione è scoppiato a piangere. L’episodio ha ferito molto la Orlando che poco dopo si è lasciata andare alle lacrime.

“Mi odiano tutti. Sono preoccupata – ha detto proprio a Zorzi -. Adesso mi fanno pesare che nemmeno tu mi hai scelta. Come dire: manco Tommaso. Nessuno ha scelto me. Alla fine, gira che ti rigira, manco per prendere un caffè con me mi sceglierebbero. Ci ho fatto la figura della sfigata qua dentro”. L’influencer ha provato a consolarla, spiegandole che le scelte farebbero solo parte di alcune dinamiche di gioco. “Non è che non ti amano, amore – ha svelato -. Essendo amica di persone come Maria Teresa e Guenda, se devono scegliere scelgono altri. Diciamo che non sei mai par****a. Ho scelto Guenda perché è quella che è stata maggiormente la vittima. Se la domanda fosse stata “Chi vuoi salvare” la mia risposta sarebbe stata “Stefania”. Non capisci che è un gioco? Il loro gioco è proprio quello di farti stare così. Anche se avessi fatto la figura della sfigata, non c’è cosa che funziona meglio per il pubblico”.

Stefania ha poi chiesto a Tommaso perché nel corso della puntata non fosse sceso in campo per difenderlo dopo le parole di Dayane Mello che l’aveva definita “falsa”. “Non ho detto che non mi interessa, ho detto ‘che ne so’ – ha commentato l’influencer -. Posso commentare un fatto cui assisto, ma una clip… Stefi, secondo te sarei tuo amico se fossi una persona falsa? A cosa si devono attaccare? Vedono che sei una persona vera e allora ti dicono il contrario”. Nella prossima diretta del GF Vip, il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare la Casa fa Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando.