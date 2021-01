GF Vip, Stefania Orlando e Andrea Roncato: come sono andate le cose

editato in: da

Cosa è accaduto fra Stefania Orlando e Andrea Roncato? L’attore e la showgirl hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata circa vent’anni fa, ma per un lungo periodo si è continuato a parlare del loro matrimonio. Roncato e la Orlando sono stati sposati dal 1997 a 1999, dopo la fine della loro unione, nonostante il divorzio, hanno continuato a frequentarsi, creando un legame di amicizia. In seguito i rapporti si sono raffreddati ed entrambi si sono allontanati.

Oggi Andrea Roncato è sposato con Nicole Moscariello a cui ha giurato amore eterno nel 2017, mentre la Orlando ha ritrovato la felicità accanto a Simone Gianlorenzi. Stefania ha parlato più volte della fine delle nozze con l’ex marito e ha espresso la sua tristezza per la scelta di interrompere ogni rapporto. Roncato ha invece affermato di non voler rivangare quel periodo della sua vita e di aver finalmente raggiunto la serenità che cercava.

“Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro. Non c’è niente di male – ha confessato ospite di Barbara D’Urso -. Ti puoi innamorare di un altro. È stata con questa persona per molti anni. I problemi evidentemente c’erano, perché non sono mai stato un bravo marito. Se mi ha tradito sono affari suoi, è andata via di casa ed è andata a vivere con un’altra persona. Avrà fatto bene perché non ero il marito giusto. Io non ho mai dato colpe a una o all’altra, anzi me le sono sempre prese io”. Roncato ha poi chiesto all’ex di non accusare la moglie di essere gelosa. “Però ora non può dire che mia moglie è gelosa di lei – ha aggiunto -. Forse lo dice perché è bello sentirsi importante. Mia moglie non è gelosa, non ha problemi se esco con le mie amiche. Ho detto che non voglio incontrare Stefania in tv perché è una storia vecchia, è inutile rimuginare. Perché dicono sempre “l’ex moglie di Andrea”? Ha tanto di marito, poveretto. Lei è la moglie di Simone, non è la ex moglie di Roncato”.

Nel corso del GF Vip, Stefania ha affermato di essersi scontrata anche con Giulia Elettra Gorietti, attrice di Tre metri sopra al cielo e Suburra, figlia dell’attuale moglie di Roncato. “Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa – ha chiarito ad Alfonso Signorini -. Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è un po’ tedesca”.