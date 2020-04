GF Vip, Sossio viola il regolamento e sconvolge Denver con una notizia

editato in: da

Sossio viola il regolamento del Grande Fratello Vip e sconvolge Andrea Denver con una notizia. Il reality condotto da Alfonso Signorini è ormai giunto alla fine, ma i colpi di scena non mancano. L’ultimo riguarda l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne che ha deciso di fare una rivelazione ai compagni d’avventura nonostante fosse proibito dalle regole del gioco.

Lo scorso 26 gennaio il mondo dello sport era stato colpito dall’improvvisa scomparsa di Kobe Bryant. Il cestista era venuto a mancare a causa di un incidente con il suo elicottero che era precipitato in California. Oltre al campione di basket erano scomparse altre quattro persone che si trovavano con lui, fra cui la figlia Gianna che a soli 13 anni era già un promessa del basket.

La morte di Bryant è avvenuta poche settimane dopo che i vip era entrati nella casa del GF Vip, per questo nessuno di loro era a conoscenza di quanto fosse accaduto. Nel corso di una chiacchierata, Sossio ha svelato l’episodio e le sue parole hanno sconvolto Paolo Ciavarro e soprattutto Andrea Denver. Il modello infatti considera da sempre Kobe uno dei suoi idoli e la notizia della scomparsa del campione l’ha lasciato senza parole.

Non è la prima volta che i concorrenti del GF Vip violano le regole del gioco, raccontando qualcosa accaduto fuori dal bunker di Cinecittà. Qualche tempo fa Asia Valente, dopo aver varcato la porta rossa, aveva svelato agli altri inquilini la lite fra Bugo e Morgan avvenuta a Sanremo 2020. In quel caso, nonostante le richieste dei fan della trasmissione, non venne preso nessun provvedimento nei confronti dell’influencer di Instagram.

Una scelta che, molto probabilmente, verrà fatta anche questa volta. Il prossimo 8 aprile infatti andrà in onda la finale del GF Vip. A contendersi la vittoria gli ultimi concorrenti rimasti nella casa. Fra loro Sossio Aruta che è ormai convinto di aver ottenuto il favore del pubblico (come svela il video qui sopra). Durante una chiacchierata infatti il calciatore ha affermato che sarebbero usciti grazie al televoto tutti i personaggi con cui si è scontrato.

“Sono usciti tutti quello che volevo io – ha detto -, sarà una coincidenza? Fernanda volevo che uscisse ed è uscita. Licia volevo che uscisse ed è uscita”. Nella lista anche Teresanna Pugliese, Asia Valente e Antonio Zequila.