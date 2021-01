GF Vip, slitta ancora la Finale: Zorzi scopre la data e non ci sta

editato in: da

Slitta ancora la Finale del GF Vip: Zorzi scopre la data e non ci sta. Il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe prolungare ancora per molto la messa in onda. Già poco prima di Natale il conduttore aveva annunciato ai concorrenti che lo show sarebbe continuato fino a febbraio. La Finale era prevista per l’inizio del mese, ma a quanto pare non sarà così.

A svelarlo, durante una chiacchierata con gli altri inquilini, era stata Samantha De Grenet che, poco dopo il suo ingresso, si era lasciata sfuggire qualche dettaglio sull’ultima puntata del GF Vip. “Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa – aveva replicato Zorzi, cercando di scoprire qualcosa di più -. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire”.

Nelle ultime ore l’indiscrezione è stata confermata anche da alcuni fan che hanno gridato fuori dalle mura della Casa, svelando la data della Finale. Ad ascoltarli Tommaso Zorzi e Giulia Salemi che sono stati subito richiamati in confessionale. Poco dopo il colloquio con gli autori, l’influencer di Instagram è apparso sconvolto: “Sono entrato e ho detto: “Io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8 febbraio”. E loro mi hanno detto che non lo sanno. “Non lo sappiamo”. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”.

Il reality dovrebbe terminare il prossimo 26 febbraio, slittando di qualche settimana rispetto alla data comunicata inizialmente. Una dura prova per i concorrenti che sono nella Casa sin dalla prima puntata come Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, ma anche Adua Del Vesco e Dayane Mello. Dopo mesi di isolamento infatti i vip iniziano ad accusare una forte stanchezza, la stessa che, a inizio dicembre, aveva spinto Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini ad abbandonare lo show per tornare dalle rispettive famiglie in occasione del Natale.