GF Vip: Simone, il marito di Stefania Orlando, contro Roncato e la produzione

editato in: da

Dopo le dure parole di Andrea Roncato contro Stefania Orlando, con la quale è stato sposato in passato, Simone Gianlorenzi rompe il silenzio: la crisi vissuta da sua moglie all’interno della Casa del Grande Fratello Vip lo ha indotto a rilasciare alcune dichiarazioni.

In un’intervista a Fanpage delle scorse ore, Simone si è lasciato andare ad un lungo sfogo ripensando a quanto accaduto durante la scorsa puntata del GF Vip. Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda uno spezzone dell’ultimo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, durante il quale Andrea Roncato ha parlato della fine del suo matrimonio con la Orlando. In quell’occasione, l’attore ha insinuato che i motivi della loro rottura vadano ricercati non solo in problemi personali, ma anche nella relazione che Stefania avrebbe intessuto con un altro uomo, in quel periodo.

Parole durissime, che per la gieffina arrivano in un momento delicato. In effetti, la sua reazione è stata piuttosto pesante: dopo essersi lasciata andare alle lacrime per la cocente delusione, ha minacciato di lasciare il gioco in piena notte. Simone Gianlorenzi ha dunque commentato l’accaduto: “La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. […] Ha rilasciato quelle dichiarazioni contro una persona che non si può difendere, in un momento della sua vita in cui sta cercando un riscatto personale e professionale. L’ha attaccata in maniera gratuita dopo anni di silenzio”.

Il marito della Orlando ha inoltre rivelato che fino a quel momento i rapporti tra di loro erano buoni: “Siamo passati dal ‘voi siete la mia famiglia, vi vorrei sempre nella mia vita’ all’andare in prima serata a dire cose non vere”. E ancora: “Andrea ha detto una serie di ‘cattiverie’ gratuite e Stefania è stata destabilizzata”. In effetti, la conduttrice è rimasta particolarmente amareggiata dalle dichiarazioni del suo ex, tanto che per Simone potrebbe davvero voler abbandonare il GF Vip. A questo proposito, il chitarrista ha qualcosa da ridire sul prolungamento della trasmissione.

“Stanno lanciando hashtag contro il prolungamento del programma perché tutti si rendono conto di questa ‘follia’. […] Stanno chiusi da quattro mesi: la Casa non è l’Olimpico, è un appartamento, devi convivere con persone che non conosci, che magari ti stanno antipatiche. Questo porta all’esaurimento”. Senza contare che, secondo il Gianlorenzi, dietro la macchina del GF Vip ci sia qualcosa che non torna: “Da come si evolve il gioco e da come aggiustano ceri particolari mi sembra che la finale sia in qualche modo bella che decisa. Le ‘spinte’ sono abbastanza evidenti e logiche, una trasmissione come il GF non va avanti grazie a dinamiche casuali”.