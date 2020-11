GF Vip, Signorini: “Trovato il ragazzo per Tommaso Zorzi”. L’identikit

editato in: da

Alfonso Signorini annuncia di aver trovato il concorrente gay che entrerà nella Casa del GF Vip come richiesto da Tommaso Zorzi. Il conduttore ha spiegato a Casa Chi che presto ci saranno nuovi ingessi nel loft di Cinecittà. “È un gran bel ragazzo – ha spiegato il presentatore, tracciando un identikit del nuovo concorrente -, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram”.

Alfonso non ha svelato il nome del nuovo inquilino, ma ha fornito alcuni indizi. “Tommaso riempie di like questa persona – ha detto -, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa”. Il giornalista ha poi parlato del rapporto fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due avevano litigato, ma nello show si sono riavvicinati. “Fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi i rapporti prima dell’ingresso di Giulia in Casa non erano certo distesi – ha chiarito – non so se i due non si parlavano da uno o persino due anni, ma è così, non si parlavano da molto. Lui l’ha salutata abbracciandola, ma non so quanto durerà questa loro tregua”.

Ma le sorprese non sono finite qui perché presto ci saranno nuovi ingressi. “Ci sono un uomo e una donna che lasceranno a bocca aperta i vipponi. E anche chi li guarda”, ha svelato il conduttore. Signorini ha poi confermato che il reality durerà sino a Febbraio. Ciò significa che i concorrenti dovranno trascorrere il Natale nella Casa di Cinecittà. “Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi – ha confessato -. Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio”.

Qualche settimana fa Paolo Brosio aveva anticipato la scelta della produzione di aggiungere nuove puntate ed Elisabetta Gregoraci non aveva accolto bene la notizia. La showgirl infatti inizia a sentire la mancanza del figlio Nathan Falco, rimasto a casa con Flavio Briatore, ex marito della modella.