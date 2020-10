GF Vip, Signorini se la prende con Francesca Pepe e lei ammette una bugia

editato in: da

Scontro in diretta al GF Vip fra Francesca Pepe e Alfonso Signorini. La modella ed ex di Vittorio Sgarbi si è fatta subito notare per il suo carattere spigoloso. Nella Casa è stata protagonista di un battibecco con Tommaso Zorzi e subito dopo ha svelato di aver raccontato una piccola bugia. Tutto è iniziato quando il conduttore ha parlato delle frequenti liti fra i due concorrenti avvenute nel corso della settimana.

Tommaso in particolare nel corso della terza puntata del GF Vip ha accusato l’influencer di essersi rivolto a lui usando il femminile. “La cosa che mi ha dato più fastidio è che appena entrata in Casa due o tre volte mi ha apostrofato al femminile – . Poi dice che lo ha fatto con tutti gli altri uomini. Arriva, non la conosco, e mi dice ‘sei divina’, ‘sei pazzesca’, io sono gay e mi da fastidio”. Francesca ha replicato: “Ti ho apostrofato al femminile solo una volta. Voglio il video, la registrazione, visto che mi stai accusando”.

Durante il dibattito la concorrente ha alzato la voce, cercando di difendersi. Il suo atteggiamento però non è piaciuto ad Alfonso Signorini: “Senti Pepe, un secondo solo – ha detto -. Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. Ma stiamo scherzando? Impara a parlare ti viene data la parola. Dato che qui conduco io e questa è casa mia, impara l’educazione e a parlare quando ti viene data la parola. Grazie”.

La Pepe è stata protagonista della terza puntata del GF Vip anche per un altro motivo. La modella infatti non è stata eletta Miss Europa 2016 come risulta dal suo curriculum. “Ho una domanda, perché sul web impazza una questione – ha esordito Signorini -. Tu hai dichiarato di essere Miss Europa 20216 e di essere stata eletta a Beirut. Ma se vai sul sito di Miss Europa, c’è scritto il nome di un’altra vincitrice, non c’è il tuo. Non è che hai detto una bugia?”.

“Non ho detto una bugia, io ho detto di avere vinto la prima fascia”, ha detto lei, ma Signorini ha precisato: “No, hai detto di avere vinto il titolo, me lo ricordo bene. Guarda che noi perdoniamo le bugie spiritose”. Immediata la replica di Francesca che ha detto: “Vabbè dai, che differenza farà mai? Non stiamo qui a mettere i puntini sulle i”.