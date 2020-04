GF Vip, Signorini rivela se condurrà la prossima edizione

editato in: da

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto agli sgoccioli e in vista della finale Alfonso Signorini svela se condurrà la prossima edizione. Il reality è stato un successo, grazie soprattutto ha un cast molto forte che ha saputo regalare grandi emozioni ai telespettatori.

“Un’altra edizione del GF Vip? Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast – ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Ma ci sono voluti mesi per formarlo. Quindi, se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri. Cambiare qualcosa? Squadra vincente non si tocca. E nemmeno i miei papillon!”.

Signorini ha raccontato la sua esperienza alla conduzione del GF Vip. Il giornalista è approdato al timone del reality dopo l’addio di Ilary Blasi, una prova difficile che ha affrontato con grande coraggio. Soprattutto dopo che Mediaset ha scelto di cancellare diverse trasmissioni a causa dell’emergenza. Una puntata dopo l’altra, con forza, Signorini ha tenuto compagnia ai telespettatori, regalando sorrisi ed emozioni, grazie a personaggi forti come Antonella Elia, Fernanda Lessa e Adriana Volpe.

“È stato così strano andare in onda subito dopo quello che aveva detto Conte che ho rischiato mi venisse un colpo – ha raccontato il giornalista -. […] Sono diventato fragile con l’età. Piango in continuazione. Anche quando Antonella ha detto di vergognarsi di se stessa, di essere cattiva, non ce l’ho fatta e ho mandato la pubblicità”.

Signorini non si è tirato indietro e ha parlato anche dei suoi concorrenti preferiti, quelli che hanno lasciato un segno in questa edizione del GF Vip. “Mi ha spiazzato Adriana Volpe – ha rivelato il conduttore -. È stata una grande protagonista, molto generosa. Ha mostrato di sé un volto che il grande pubblico e gli addetti ai lavori non conoscevano. Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli – ha aggiunto il presentatore -, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa. Mentre la Elia non l’ho ancora inquadrata bene, le asperità del suo carattere e la voglia di aggredire anche verbalmente gli altri non le capisco”.