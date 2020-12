GF Vip, Signorini dimentica il microfono acceso: gaffe su Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Al GF Vip, Alfonso Signorini dimentica il microfono acceso e fa una gaffe su Elisabetta Gregoraci. Il conduttore del reality ha commesso un piccolo errore durante l’ultima puntata dello show, lasciandosi andare a un commento fuori campo sull’ex moglie di Flavio Briatore. Il fatto è accaduto durante l’esibizione di alcune ex concorrenti del GF Vip che si sono esibite al centro dello studio mettendo in scena una coreografia di Natale realizzata da Matilde Brandi.

Myriam Catania, Guenda Goria e tante altre vip hanno conquistato la pista con un balletto scatenato. Fra loro anche Elisabetta Gregoraci che è uscita da qualche settimana dalla Casa del GF Vip. Durante l’esibizione Alfonso Signorini ha dimenticato il microfono acceso e si è lasciato andare a un commento sulla fisicità della showgirl. Subito dopo si è reso conto di aver commesso una gaffe e si è interrotto, senza dire più nulla.

La gaffe però non è passata inosservata ed è stata commentata da molti fan della trasmissione. D’altronde Elisabetta è stata fra i concorrenti più amati e discussi di questa edizione del GF Vip, spesso al centro di polemiche, ma anche di intrighi e misteri per via della sua vita sentimentale. Nel loft di Cinecittà la Gregoraci aveva creato un legame speciale con Pierpaolo Pretelli che però non era mai andato oltre la semplice amicizia.

Se nelle ultime puntate del reality i due erano apparsi sempre più distanti, nel corso della diretta Signorini ha concesso all’ex velino di Striscia e alla conduttrice di parlare un po’. “Ciao Pier – ha esordito Elisabetta -. Mi ha scritto tua madre. Ha detto che sono bella e che saluta Nathan. E io ho scritto ad Ariadna”. Pierpaolo ha quindi chiesto alla Gregoraci spiegazioni riguardo un aereo con uno striscione che ha sorvolato la Casa: “Mi è arrivato un aereo oggi. C’era scritto ‘Pierpaolo, Eli ti aspetta. La verità la trovi fuori’”. Alfonso però ha interrotto subito il confronto: “Adesso ti stai già facendo un film. Basta, ho già concesso troppo”, ha detto.

La Gregoraci, come è noto, ha lasciato il loft di Cinecittà a inizio dicembre: troppo forte la nostalgia di casa e la voglia di riabbracciare il figlio Nathan Falco, frutto del suo amore per Flavio Briatore.