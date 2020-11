GF Vip, Signorini critica la Elia dopo gli attacchi alla Gregoraci

editato in: da

Alfonso Signorini critica Antonella Elia dopo gli attacchi a Elisabetta Gregoraci nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Durante la diretta la concorrente e l’opinionista si erano scontrate. “Non mi è affatto piaciuta la tua uscita della scorsa settimana – aveva detto la showgirl rivolta alla Elia -. Quando cadi e offendi troppo, non mi piace più questo gioco. Quello che hai detto di me, ‘gatta in calore’, non mi è affatto piaciuto”. Antonella però era rimasta ferma nella sua posizione. “A me fa molto ridere ‘gatta in calore’ – aveva spiegato -, perché è quello che dai l’idea di essere. Io vorrei che oltre ad offenderti per le cose che ti vengono dette, trovassi il coraggio di far vedere quello che sei veramente”.

Le parole di Antonella Elia sono state commentate da Signorini. “Ho capito il disagio, il disappunto di Elisabetta – ha affermato a Casa Chi -. In puntata in diretta ho dovuto raddrizzare il tiro sulle affermazioni di Antonella Elia. Mi rendo conto che aver voluto Antonella Elia come opinionista significa volere fortemente quella cifra. Però certamente anche se io approvo quella cifra perché mi diverte e la trovo stimolante, però bisogna saper dosare le parole. Certe volte Antonella questo non lo sa fare. Lei deve imparare a esprimersi in maniera diversa. Poteva dire ‘gatta innamorata’ invece di ‘gatta in calore’ – ha aggiunto -. Si tratterà di correggere il tiro e lo faremo. Ricordiamoci che il figlio di Elisabetta è a casa e vede tutto quello che succede”.

L’attacco di Antonella Elia era arrivato dopo l’ennesima discussione riguardo il rapporto dell’ex moglie di Flavio Briatore con Pierpaolo Pretelli. A criticare la showgirl anche Guenda Goria, eliminata dal GF Vip. In tanti, dopo l’ultima puntata del reality, hanno difeso Elisabetta. “Ma chi è che finge davvero al GF? – ha scritto su Twitter, Rita Dalla Chiesa -. Non certo Elisabetta Gregoraci. Adesso basta attaccarla su Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali tra loro”.

A difenderla anche Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele. “Ascolto e leggo affermazioni prive di verità – ha spiegato su Instagram -, d’altronde è così di uso comune parlare senza sapere, gli stolti lo fanno benissimo. Purtroppo mi rendo conto “ancora” con stupore che qualcuno affermi che la dignità e la valenza di una donna siano esclusiva dell’Unione con l’uomo che abbiamo scelto di amare, sposare e creare una famiglia”.