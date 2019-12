GF Vip, Signorini svela a Chiambretti i concorrenti. E Wanda Nara si confessa

editato in: da

Aveva promesso succulente anticipazioni e così è stato: questa sera Alfonso Signorini ha svelato tre nomi dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco Wanda Nara, confermata opinionista del reality show. Ospite a #CR4 La Repubblica delle donne, il giornalista italiano ha pronunciato in esclusiva a un Piero Chiambretti più curioso che mai i nomi di alcuni partecipanti al reality show.

La promessa è quella di un’edizione davvero scoppiettante, merito anche della conduzione affidata proprio ad Alfonso Signorini. Al suo fianco saranno presenti Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi, e Pupo: insieme condurranno l’attesissima edizione del GF Vip.

Dopo la conferma di Pago nel cast del Grande Fratello Vip 2020 avvenuta soltanto pochi giorni fa, il toto nomi è continuato fino alla scoperta degli altri concorrenti. Il pubblico infatti è più curioso che mai di scoprire i misteriosi volti che entreranno nella casa più spiata d’Italia.

Questa sera Alfonso Signorini ha esaudito la richiesta dei telespettatori a casa, svelando finalmente altri vip che faranno parte del cast del reality. Ai nomi già confermati si affiancano quelli di Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia (in studio anche lei in veste di ospite a #CR4 La Repubblica delle donne).

Non è mancato poi il riferimento alla scelta del direttore responsabile di Chi di coinvolgere proprio Wanda Nara nella prossima edizione del GF Vip. La moglie di Icardi, anche lei ospite di Chiambretti questa sera, ha approfittato delle telecamere della trasmissione per confessarsi.

Entusiasta della nuova e inedita esperienza che si prepara a vivere come opinionista insieme a Pupo, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa rispetto alle critiche mosse nei suoi confronti, soprattutto per le scelte sportive che la donna ha fatto per il futuro professionale di suo marito.

Lo stesso Signorini ha confessato di aver ricevuto diversi insulti non appena la presenza di Wanda era stata confermata nel prossimo GF Vip. Ma questo non l’ha spaventato: “Ho scelto Wanda perché è una donna estremamente diretta che non ha problemi a dire quello che pensa”. Wanda, bellissima e fiera di quello che ha costruito fino ad oggi, come mamma, moglie e professionista, si difende dalle critiche: “Io dico sempre quello che penso”.

Non è mancato poi un accenno al rapporto interrotto con sua cognata, Ivana Icardi, che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello. In quella occasione, la sorella di Mauro aveva espresso tutte le perplessità nei confronti della relazione tra Wanda e il calciatore, accusando la procuratrice sportiva di stare con il ragazzo solo per soldi. Dichiarazioni che in qualche modo hanno spaccato la famiglia: le due, infatti, attualmente non si parlano.

Che quella del GF Vip sia l’occasione per fare pace?