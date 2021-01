GF Vip, lo sfogo di Pretelli con Giulia: “Sono stanco di giustificarmi”

editato in: da

Nella Casa del Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono momenti difficili. Sebbene i loro sentimenti siano autentici e sinceri e il loro legame si faccia ogni giorno più forte, la coppia appena nata si è trovata costretta ad affrontare le opinioni di chi sta fuori dal loft di Cinecittà.

Durante l’ultima puntata del reality show i due hanno dovuto fare i conti con lo scetticismo dei familiari dell’ex velino sulla loro relazione. È stata soprattutto Giulia, in prima battuta, a rimanere ferita, in particolar modo dai commenti del fratello di Pretelli, che in diverse interviste ha espresso il desiderio di vedere Pierpaolo accanto a Elisabetta Gregoraci.

Dello stesso parere era sembrata la madre di Pretelli, che la scorsa settimana, durante la sorpresa al figlio, si era mostrata assai fredda con la giovane influencer. La Salemi così ha avuto un crollo durante la notte, ma accanto a lei c’è sempre stato Pierpaolo pronto a supportarla: “A parte la mia sensibilità che può essere toccata o meno, che posso rimanerci male e far finta che la cosa non mi tocchi, ma quello che fai tu mi spiazza”, ha ammesso lei.

I due innamorati però hanno continuato a parlarne qualche ora dopo: questa volta è stato l’ex velino a mostrare tutto il suo malumore per le parole pronunciate dal fratello. Giulia e Pierpaolo sono rimasti stretti in un abbraccio per qualche minuto prima di affrontare il problema: “Sono tanto stanca – ha detto l’influencer – non ho neanche la forza di parlare, motivo per il quale forse siamo rimasti abbracciati in silenzio”.

La Salemi ha confessato al suo compagno tutte le sue emozioni: “Ho paura che sei mi lascio andare tu diventi per me centrale, così il tuo umore ha ripercussioni sul mio umore. A me non interessano le interferenze dei fan, dei tuoi familiari, se tu stai male io sto male. Io mi preoccupo per te forse più di quanto tu ti preoccupi di te stesso”.

Pretelli, amareggiato e triste per le parole dei suoi familiari, ha lasciato parlare Giulia – che ha affermato anche di aver apprezzato la fermezza nel difenderla – e poi si è sfogato con lei: “Io sono stanco… Mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto fino a oggi, però perché se oggi sto bene sono costretto a giustificarmi con qualcuno? Io finora non mi sono mai posto il problema. Quello che mi ha fatto rimanere male è che venga tirato in mezzo mio figlio da mia madre e mio fratello. Perché? Quello è il mio punto debole”.