GF Vip: Serena Enardu parla di Pago e svela la verità sul televoto

Serena Enardu torna a parlare di Pago e svela cosa pensa del televoto che l’ha costretta a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’incontro emozionante con l’ex fidanzato e le lacrime, l’imprenditrice sarda ha lasciato il bunker di Cinecittà. Signorini infatti aveva indetto un televoto per decidere se l’ex tronista di Uomini e Donne doveva rimanere con Pago per una settimana oppure no.

Il pubblico ha scelto di mandare Serena fuori dalla porta rossa e lei è certa che questa sia stata la decisione migliore, anche se dopo aver abbracciato Pago ha pianto per tutta la notte. “Non volevo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana – ha detto su Instagram -. Solo io e Pago poteva andar bene ma la convivenza con altre persone non avrebbe avuto senso”.

Dopo l’addio a Temptation Island Vip a causa dell’avvicinamento con il single Alessandro e i dubbi, oggi Serena è certa che il suo futuro sia con Pago. La Enardu ha chiarito di essere ancora innamorata del suo ex compagno ed è pronta a riconquistarlo.

“Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più – ha svelato nelle Stories di Instagram -, una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”.

La Enardu è certa che ora la relazione prenderà un’altra piega e che entrambi saranno felici. “Dopo Temptation Island Vip siamo completamente diversi – ha spiegato -. Se mi darà un’altra possibilità inizieremo una nuova vita insieme. Nella nostra storia non c’era l’umiltà di dirsi le cose. Per orgoglio, per non ferire l’altro, si dicevano cose a metà. Al Grande Fratello Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi, io invece pensavo non volesse lavorare”.