GF Vip, Serena Enardu e Pago in crisi: lei piange e Miriana Trevisan è furiosa

Serena Enardu è entrata nella casa del GF Vip solo da qualche giorno, ma è già crisi con Pago e presto la situazione potrebbe peggiorare a causa dell’ingresso di Miriana Trevisan. L’ex compagna del cantante, da cui ha avuto il figlio Nicola, sarebbe infatti furiosa con l’ex tronista di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi la famiglia dell’artista sardo non aveva nascosto una profonda preoccupazione a causa del ritorno di fiamma fra i due.

Se Miriana Trevisan in precedenza aveva consigliato a Pago di seguire il suo cuore, ora avrebbe cambiato idea. A svelarlo Alfonso Signorini che, ospite di Verissimo, ha annunciato uno scontro fra i grandi amori del cantante: “Serena avrà un incontro con Miriana – ha detto a Silvia Toffanin – che ha chiesto il faccia a faccia che non può averne più di vederla al fianco di Pago”.

Nel frattempo nella casa del GF Vip il clima non è dei migliori. Mentre Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono scambiati il loro primo bacio e sembrano molto innamorati, Pago e Serena stanno vivendo una profonda crisi. La coppia ha avuto un confronto molto duro dopo che la Enardu ha affermato di non essere convinta che il compagno sia riuscito a dimenticare quanto accaduto a Temptation Island Vip.

“Se vuoi me ne vado, se hai bisogno di più tempo vado via, non ho problemi – ha detto Serena fra le lacrime -. Non è che devo pagare tutta la vita”. Lui ha cercato di riportare la pace, abbracciandola: “Ci sono le telecamere, vieni qua”. Poi la Enardu ha chiarito: “Le persone che piacciono a me non ti piacciono e anche per questo sei di malumore. E a me pesa, non prendermi in giro. Tu mi vedi interagire con una persona piuttosto che con un’altra, ma quanto può valere qualunque elemento conosciuto qui dentro nella nostra vita… la situazione era abbastanza impegnativa”.

“Secondo il momento può succedere anche che a uno girino i co****ni. Facciamola passare così” ha chiarito Pago, chiudendo la conversazione. Non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip dove ci sarà l’atteso confronto fra Miriana Trevisan e Serena Enardu.