GF Vip, Serena Enardu e Giancarlo Magalli nella casa: l’indiscrezione

Si preannuncia una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena con il possibile ingresso di Serena Enardu e Giancarlo Magalli. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Novella 2000 infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e il conduttore potrebbero varcare la porta rossa per motivi molto differenti.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip i telespettatori hanno scoperto che Pago è finalmente disposto a perdonare Serena. In seguito all’addio a Temptation Island Vip e le lacrime, la Enardu aveva provato a riconquistare l’ex, entrando nel bunker di Cinecittà e lanciando appelli su Instagram. A distanza di settimane sembra che Pacifico Settembre abbia preso una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale. La risposta arriverà, probabilmente, nel prossimo appuntamento con lo show di Signorini.

Oltre a Serena, fra gli ingressi più attesi c’è quello di Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti Vostri, potrebbe varcare la porta rossa per un confronto con Adriana Volpe. Nelle ultime settimane la showgirl ha parlato più volte del rapporto burrascoso con il collega, con cui ci sono state liti, accuse e denunce.

“Negli anni lui me ne ha fatte tantissime – aveva detto lei sfogandosi con Barbara Alberti -. Lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’. […] Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire ‘Basta io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?’. […] I nostri rapporti hanno cominciato a incrinarsi”.

Interpellata da Signorini, qualche settimana fa la Volpe si era detta disposta ad avere un confronto con Giancarlo Magalli. L’occasione potrebbe essere l’ottava puntata della trasmissione con un faccia a faccia fra gli ex colleghi. Per ora, mentre la presenza della Enardu sembra più sicura, quella del presentatore non è stata confermata. Non resta che attendere lo show per scoprire cosa accadrà.