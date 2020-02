GF Vip, Serena Enardu nuova concorrente. E Pago reagisce così

editato in: da

Emozione è la parola d’ordine nella casa del Grande Fratello Vip, che anche questa volta regala al pubblico tantissimi colpi di scena: ad appassionare il pubblico sono di nuovo Pago e Serena Enardu, il cui rapporto sembra avere un nuova possibilità.

Durante l’ultima puntata il cantante, vedendo delle nuove immagini di Serena, si è commosso, rivelando che il suo amore per lei evidentemente, non è ancora finito. Ma il colpo di scena arriva quando Alfonso Signorini annuncia al pubblico l’ingresso nella casa della Enardu, non per un semplice confronto faccia a faccia con il compagno, ma come nuova concorrente del programma.

Negli ultimi mesi la coppia ha avuto una relazione tormentata, minata dalla partecipazione a Temptation Island: la Enardu si era avvicinata al single Alessandro e durante il falò di confronto aveva confessato di non amare più il suo compagno. Un duro colpo, che Pago voleva superare proprio con la partecipazione al GF Vip, per lasciarsi alle spalle questa delusione e ripartire con una nuova esperienza.

Durante il programma però le cose sono cambiate e Serena Enardu, entrata nella casa per un fugace incontro grazie a Signorini, ha avuto modo di dimostrare il suo amore per lui, confessando che avrebbe fatto di tutto per riconquistarlo.

Pago, all’oscuro di tutto, viene portato nel privée bendato, in attesa della sorpresa che lo attende. A togliergli la benda dagli occhi proprio la sua Serena: il cantante commosso, riabbraccia la sua compagna, dandole un bacio. La coppia si scambia parole dolci, baci e sguardi complici, come se il tempo da separati non fosse mai trascorso.

“Non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscerci davvero”, precisa Serena. E mentre Pago rientra nella casa, non sa ancora che la compagna entrerà come concorrente del programma. Tutti gli inquilini della casa sostengono l’amore tra i due, tormentato ma vero. L’ex tronista di Uomini e Donne fa ufficialmente il suo ingresso nella casa, lasciando di stucco il cantante, che si commuove di nuovo, tra abbracci e baci.

Ma l’amore non è il solo protagonista: si riaprono infatti le polemiche tra Adriana Volpe e Antonella Elia, che la accusa di aver fatto strategia, portandola a far pace con Fernanda e votando per le nomination Rita Rusic.

L’ex signora Cecchi Gori, chiamata in causa, sostiene di essere molto tranquilla e di non sopportare i giochetti “da poveretta” dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri, dimostrando ancora una volta l’insofferenza che aleggia nella casa.

E non sono solo le donne a dimostrare il loro astio l’una per l’altra: Signorini fa luce anche sulle antipatie tra gli uomini. Andrea Montovoli viene a conoscenza che Cucuzza e Zequila hanno tramato alle sue spalle, facendo emergere una figura di stratega inedita. E Antonella Elia scherza affermando:

Pensate, il nostro caro Cucuzza, così buono e così amorevole, si organizza!

Come sempre, tra commozione e confronti, la puntata del Grande Fratello Vip ha regalato al suo pubblico grandi emozioni. E anche questa volta la nomination ha fatto la sua vittima: dopo un testa a testa tra Andrea Montovoli e Rita Rusic, arrivati entrambi in studio, a uscire è stata quest’ultima, lasciandosi (per ora) alle spalle tutte le succitate polemiche,