GF Vip, Serena contro Patrick e Montovoli. E tra Paolo e Clizia continua l’idillio

editato in: da

Il Grande Fratello Vip regala sempre grandi emozioni e di certo non delude il pubblico a casa, che si sta appassionando alle discussioni tra i partecipanti, alle strategie e alle tattiche dei concorrenti e alle storie che nascono (e crescono) all’interno della casa.

La scorsa puntata a tenere banco è stata la lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: uno scontro dai toni eccessivi, che ha suscitato non poche polemiche sia dentro che fuori la casa. La discussione ha lasciato degli strascichi e delle tensioni tra gli inquilini, ma i due concorrenti sono riusciti a chiarire, superando l’episodio. “Se c’è coerenza dall’altra parte per me la cosa è superata”, ha confessato Patrick in diretta.

Nella casa, però, i diverbi sono continuati coinvolgendo anche chi sta fuori dal GF. Nonostante sia stata eliminata la scorsa settimana, Serena Enardu – che non si è fatta apprezzare molto dagli altri concorrenti – questa sera è tornata nella casa per un faccia a faccia molto acceso con Patrick e Andrea Montovoli, che non hanno nascosto di volere Pago fuori dal Grande Fratello Vip.

I due gieffini durante la settimana hanno affermato più volte che Serena non sia così tanto innamorata e che comunque il percorso di Pago si sia esaurito dopo l’uscita della sua compagna. La donna è entrata per un confronto con i due, per chiarire la sua posizione in merito:

Io ho vissuto il vostro giudizio inquisitorio per molto tempo. Sono uscita dalla casa e mi aspettavo un vostro riavvicinamento a Pago. Lui ha avuto delle difficoltà con me qui dentro, ma è normale, è un essere umano. Vorrei che non lo prendeste di mira, è una persona speciale.

Poi è stato Pago a prendere la parola contro Patrick e Andrea, mostrando tutta la sua delusione verso i compagni: “Secondo voi sono entrato nella casa per mettere in mostra i miei sentimenti? C’era in ballo una storia con la donna che amo da sette anni”. Ma la sensazione di tutti, compreso Alfonso Signorini, è che il cantante si sia aperto molto di più da quando Serena è uscita dalla casa, che fosse frenato dalla sua presenza e che non sia riuscito a coinvolgerla e integrarla nelle dinamiche con gli altri inquilini.

E tra confronti e litigi c’è stato spazio anche per i sentimenti nella casa: tra Paolo Ciavarro e Clizia continua l’idillio amoroso, nonostante l’incursione di Eleonora Giorgi nella scorsa puntata. È evidente che il loro legame stia crescendo, a dispetto di tutte le premesse e di quello che Ciavarro Senior possa pensare su questa relazione che ogni giorno stupisce sempre di più.

E se da un lato sta nascendo un nuovo amore, è ormai chiara a tutti la simpatia tra Adriana Volpe e Andrea Denver, notata anche dagli altri inquilini del bunker di Cinecittà che, questa settimana, non hanno risparmiato delle battutine sui due. Una chimica che non è sfuggita neanche a Signorini che ha scherzato in studio sottolineando, però, soprattutto la solarità che la Volpe ha portato nella Casa.

E dopo un momento più leggero, ecco quello tanto atteso: l’eliminato di questa settimana è Pago che deluso, forse, dal comportamento dei suoi coinquilini, è letteralmente “scappato” ed uscito in fretta dalla porta rossa contento, siamo sicuri, di riabbracciare Serena e rivivere la loro relazione più forti di prima.