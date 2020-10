GF Vip, Selvaggia Roma confessa di essere positiva. Il manager la difende

editato in: da

Selvaggia Roma confessa di essere positiva al Coronavirus su Instagram dopo il suo mancato ingresso nella Casa del GF Vip e il manager la difende. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva annunciato l’ingresso di nuovi inquilini nel loft di Cinecittà. Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma sarebbero dovuti entrare nella Casa, dando vita a nuove dinamiche. Nel corso della puntata però le cose sono andate diversamente. “Abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei tre vip che deve entrare nella Casa – ha spiegato il presentatore -. Questa situazione necessita di approfondimenti medici per la sicurezza della persona coinvolta e di chi sta nella Casa. Quindi questa sera i tre ingressi non ci saranno”.

Dopo l’annuncio, i tre futuri concorrenti del GF Vip sono rimasti in silenzio. In seguito Stefano Bettarini e Giulia Salemi hanno deciso di esporsi rivelando nei rispettivi profili Instagram di essere risultati negativi. In tanti si sono chiesti se il concorrente contagiato fosse proprio Selvaggia, ma lei ha inizialmente negato. “Ho fatto il tampone prima di entrare al ‘Gf Vip’ e il risultato è negativo – ha detto all’Adnkronos -. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe”.

Poco dopo però l’ex concorrente di Temptation Island ha confessato su Instagram di essere risultata positiva. “Sono io la concorrente del GF Vip positiva al Covid – ha ammesso -, ho una carica virale molto bassa ma sono stata contagiata”. Il suo comportamento ha scatenato accese polemiche. A difenderla Giulio Borgognoni, manager dell’influencer. “Selvaggia ha sicuramente sbagliato nel dichiarare alla giornalista dell’Adnkronos di ‘scoppiare di salute’ – ha detto -, ma quest’errore va annoverato come un peccato veniale di una ragazza giovane che si è vista sfumare, almeno per ora, l’opportunità dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia proprio quando era a pochi passi dalla porta”.

Il manager ha spiegato che la Roma “si è immediatamente scusata con tutti per quelle dichiarazioni non veritiere rilasciate, fra l’altro, in un momento di profonda delusione. Io stesso le avevo raccomandato la più assoluta riservatezza, e ha dimostrato profondo senso di responsabilità nel voler chiarire fermamente di non aver avuto contatti con nessuno degli altri concorrenti che avrebbero dovuto entrare nella casa […] Selvaggia è risultata positiva al Covid, mi riferiscono con una carica virale molto bassa e ora siamo in attesa della possibilità di ripetere i tamponi nella speranza che si sia negativizzata in modo da poter riprendere ogni discorso lasciato in sospeso”.