GF Vip, Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta dopo la squalifica di Filippo Nardi

Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta dopo la squalifica di Filippo Nardi. Il noto dj ha lasciato la Casa di Cinecittà nel corso dell’ultima puntata del GF Vip a causa di alcune frasi volgari e sessiste pronunciate nei confronti della conduttrice. La permanenza di Nardi nel loft di Cinecittà è durata pochi giorni e nel corso della diretta Alfonso Signorini gli ha comunicato la decisione della produzione di squalificarlo.

Troppo gravi le sue parole su Maria Teresa Ruta che Nardi, anche di fronte all’evidenza dei filmati, ha cercato di minimizzare parlando di “goliardia”. “Io una violenza l’ho subita, mi siedo e non voglio parlare di questo”, ha detto la conduttrice, ferita dalle frasi di Filippo. “Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po’. Era un momento goliardico”, ha detto lui, prima di chiedere scusa a Guenda Goria e alla stessa Maria Teresa.

L’uscita dalla Casa di Nardi ha colpito molto Samantha De Grenet che dopo la puntata del GF Vip ha attaccato la Ruta. La showgirl infatti è convinta che la concorrente dovesse palesare il suo fastidio a Filippo prima della diretta. La De Grenet si è detta “basita”, aggiungendo: “Hai sbagliato, dovevi dirlo a lui, non qua in puntata”. Maria Teresa ha quindi cercato di giustificarsi: “Non sono andata nel dettaglio, ma gli ho fatto capire che non mi faceva piacere quel comportamento”, ha chiarito.

A difenderla, nel corso della discussione, anche la new entry Cecilia Capriotti. “Secondo me dovevate difenderla anche quando lui ha iniziato dicendo che era la meno sensuale della casa – ha detto -. Le donne vanno sempre rispettate. Sono più sensibili degli uomini”. Parole che hanno fatto arrabbiare ancora di più Samantha: “Smettetela con la storia del rispetto delle donne, io vedo solo persone e tutti vanno rispettati”, ha concluso.

Nel frattempo Filippo Nardi fuori dal loft di Cinecittà ha commentato la sua esclusione da GF Vip. “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica – ha scritto su Instagram -, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”.