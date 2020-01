GF Vip, Salvo parla dopo la squalifica: “Chiedo scusa. Minacce a mia figlia”

editato in: da

Salvo Veneziano rompe il silenzio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip a causa delle sue frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. L’ex gieffino è stato raggiunto dalle telecamere di Striscia la Notizia e Valerio Staffelli ha tentato di consegnargli il tapiro d’oro.

L’incontro è stato piuttosto turbolento perché lo staff del GF Vip ha cercato di fermare l’inviato di Striscia e di nascondere Salvo nel bagno dell’hotel. Dopo diversi tentativi però Staffelli ha raccolto la testimonianza di Veneziano. L’uomo si è scusato con i telespettatori e ha giustificato le sue parole affermando che non aveva intenzione di essere violento e di offendere Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.

“La parola “scannare” viene interpretata come un atto violento – ha detto Salvo -. Noi siculi usiamo questa parola quando qualcuno ci piace, in senso buono. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia. Ho voluto fare il pagliaccetto, volevo far ridere”. L’ex gieffino si è detto pentito delle sue parole, soprattutto perché hanno colpito anche la sua famiglia, in particolare la figlia e la moglie Giusy Merendino.

“Mi spiace che la mia famiglia abbia subito minacce, soprattutto mia figlia – ha chiarito -. Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore”.

A rischiare l’espulsione dal Grande Fratello Vip dopo Salvo Veneziano sono Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini che hanno riso di fronte alle parole forti dell’uomo. Secondo il pubblico infatti Alfonso Signorini dovrebbe prendere provvedimenti anche nei loro confronti. “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta – ha detto a Valerio Staffelli, difendendo i compagni d’avventura -. Volevo prendere un tapiro per qualcun altro e non per questo ma… viva Mediaset”.