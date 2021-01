GF Vip, Rosalinda si sfoga sul fidanzato: “Il problema non sta in lui, ma in me”

editato in: da

Momenti di crisi per Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip: l’attrice, che aveva ricevuto dalla sorella la notizia che il suo fidanzato Giuliano si era allontanato dalla loro famiglia, adesso si ritrova a fare i conti con grandi incertezze sulla propria relazione.

Perché durante l’ultima puntata del reality show, l’attrice è rimasta parecchio sorpresa dall’incontro con la sua dolce metà: Giuliano infatti si era presentato all’interno del loft con un paio di chiavi, quelle di una casa pronta a diventare il loro nido d’amore: “Sono pronto a vivere con te – aveva detto durante la diretta il ragazzo -. Non è una cosa di circostanza, capisco il tuo stato d’animo qui dentro e non mi sento assolutamente in dovere di farlo. Tu conosci il mio cuore, io voglio aspettarti a casa“.

Dopo questa dichiarazione, però, non si può certo dire che Rosalinda si sia fatta trascinare dall’entusiasmo: la sua reazione è stata a dir poco gelida – “Sicuramente fuori capiremo entrambi tante cose“, gli ha detto – e successivamente, insieme ai coinquilini, ha avuto modo di parlare del suo rapporto con lui e di quello che vuole.

L’attrice poi si è sfogata con Stefania Orlando, che l’ha consolata in questo momento di grande incertezza e di turbamento. La showgirl le ha infatti suggerito che potrà chiarirsi le idee solo una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello, quando avrà modo di confrontarsi faccia a faccia con il suo Giuliano: “Non si può risolvere un rapporto di coppia stando lontani”, ha detto saggiamente.

“Io sono in una totale confusione qui – ha ammesso la Cannavò – sto mettendo in dubbio tutto. La cosa che mi fa più male è che lui è stato splendido e io no. Non è un continuo darsi delle colpe, ma forse lui non se lo merita”.

Rosalinda poi ha continuato con il suo sfogo, temendo di essere stata fraintesa in puntata: “Ho bisogno di viverlo fuori per capire tante cose, insieme, perché qua dentro sto mettendo in dubbio tutto (…) Io non posso arrivare a nessuna conclusione qua”.

È chiaro che l’attrice sia molto incerta sui suoi sentimenti e su quelli del fidanzato, tanto da ammettere alla Orlando: “Non ero sorpresa, perché le chiavi le ho avute tante volte e mi sono state tolte. Io ho apprezzato tantissimo, ma evidentemente il problema non sta in lui, ma in me“.