GF Vip: Pretelli e Salemi sempre più vicini, tra carezze e sguardi

Pierpaolo Pretelli alle prese con una nuova amicizia speciale, quella con Giulia Salemi. Dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, la permanenza nella Casa dell’ex velino di Striscia la notizia è proseguita tra alti e bassi, tra momenti di riflessione e di nostalgia e altri di spensieratezza.

Tra le note positive di queste ultime settimane per il giovane sicuramente l’ingresso nel loft di Cinecittà della Salemi, con cui ha instaurato fin dal primo momento un bel legame.

I due sono apparsi sin da subito particolarmente complici, tanto da attirare subito l’attenzione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i due “gossippari” della Casa, che più volte hanno notato come tra Pierpaolo e Giulia il feeling sia evidente.

L’atmosfera delle feste sembra aver dato nuova spinta alla coppia di amici speciali, che durante il pranzo di Natale si è lasciata andare a sguardi languidi e qualche carezza, cercando di sfuggire agli occhi indiscreti degli altri coinquilini e delle telecamere.

“Non me ne capacito, è un mood particolare, me lo hai attaccato tu” esclama Giulia mentre Pierpaolo, soddisfatto nel vedere la coinquilina con un nuovo piglio, risponde: “Veramente io? Ma è una power nuova allora”.

Per settimane i due hanno cercato di mettere a tacere ogni voce su una loro probabile relazione all’interno della Casa: la Salemi, in particolare ha sempre ribadito di non voler cadere di nuovo nelle trame amorose tessute sapientemente dal Grande Fratello, come già accaduto in passato.

La modella, infatti, nella sua precedente esperienza come concorrente del reality di Canale 5 aveva dato vita a una storia d’amore con Francesco Monte, proseguita per qualche mese anche una volta spenti i riflettori. Questa volta, però, Giulia sembrava decisa a fare un percorso diverso, per se stessa, senza che il suo nome fosse legato a quello di un altro concorrente.

Ma che un feeling tra i due ci sia appare sempre più evidente. Pierpaolo, dal canto suo, sta attraversando un periodo di indecisione. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa, infatti, l’ex velino è sembrato per qualche giorno quasi più sollevato e aperto a stringere nuovi rapporti. Ma l’incontro a sorpresa con la sua ex Ariadna Romero, madre di suo figlio, pareva aver riacceso in lui una nuova fiamma. Almeno fino agli ultimi risvolti con Giulia. Chissà che novità ci riserverà la puntata speciale di Capodanno in programma il 31 dicembre su Canale 5.