GF Vip, Pietro Taricone e il ricordo degli ex gieffini

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si è aperta nel segno di Pietro Taricone e del ricordo commosso degli ex gieffini Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Nel corso della prima puntata del reality, Alfonso Signorini ha parlato anche del grande amore di Kasia Smutniak che è stato, per tutti, uno dei personaggi più amati del GF.

Sono trascorsi vent’anni da quando alcuni sconosciuti varcarono per la prima volta la celebre porta rossa. Fra loro c’era Pietro Taricone che stregò gli italiani con la sua simpatia e schiettezza, facendo sognare per la sua love story con Cristina Plevani, nata dentro il GF. Terminata l’esperienza nel bunker di Cinecittà, Taricone divenne un attore, raccogliendo diversi successi, ma soprattutto si innamorò di Kasia Smutniak, diventando nel 2004 papà di Sophie. Poi la morte, improvvisa, nel 2010 dopo un lancio con il paracadute.

Da allora nessuno l’ha mai dimenticato, soprattutto i concorrenti che entrarono con lui nella casa del Grande Fratello. Prima di varcare la porta rossa, nella prima puntata dello show guidato da Alfonso Signorini, gli ex inquilini Salvo Veneziano e Sergio Volpini hanno rivolto un pensiero a Taricone.

“Voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio: Pietro Taricone – ha detto l’ex pizzaiolo, mentre sullo schermo scorrevano le immagini dell’attore -. Penso che il Grande Fratello sia partito proprio da Pietro ed è giusto che questa sera si ricordi”.

“Grazie Salvo – ha commentato Signorini -, il pubblico è tutto in piedi”. Per la quarta edizione del GF Vip, la prima senza Ilary Blasi, il conduttore ha deciso di portare nella casa alcuni vecchi protagonisti. Fra loro Sergio Volpini, detto l’Ottusangolo e Salvo Veneziano, ma anche Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Assente invece Cristina Plevani che però potrebbe entrare in gioco nel corso delle puntate, come anticipato da Alfonso. Nei giorni scorsi l’istruttrice di fitness si era sfogata su Instagram, affermando di non essere stata contattata dalla produzione dello show.