GF Vip, Pierpaolo Pretelli ripensa all’ex Ariadna Romero: “Vederla mi ha fatto riflettere”

Nella Casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli ripensa all’ex Ariadna Romero e al loro legame. L’ex velino di Striscia la Notizia e l’attrice hanno vissuto un’intensa storia d’amore, segnata dalla nascita del figlio Leo. Dopo la lite in diretta con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo ha vissuto momenti difficili. A consolarlo è arrivata l’ex Ariadna che, con dolcezza e il sorriso, ha cercato di rassicurarlo, parlandogli anche del figlio.

Dopo l’incontro Pierpaolo ha raccontato agli altri inquilini della Casa di aver riflettuto molto sul suo rapporto con la Romero. “È una persona che tiene a me, è stata molto molto carina, anche quando abbiamo fatto la videochiamata – ha spiegato -. Strano…insolito, rispetto agli ultimi tempi. Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni”. Pretelli non ha nascosto di aver pensato alla possibilità di tornare insieme ad Ariadna con cui ha vissuto una bellissima love story: “Magari vedendomi qui ha rispolverato l’immagine che ha di me…mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme…stando qui mi faccio tremila film – ha ammesso -. Non so se quello che ho dentro è un pensiero lucido e razionale, o se è frutto di questa situazione. È la seconda volta che mi torna in due anni e mezzo. Quando uscirò dovrò capire”.

Non solo, nella Casa del GF Vip, Pierpaolo ha ammesso di non essersi più innamorato di nessuna dopo l’addio ad Ariadna Romero. Nel corso del reality il modello si era avvicinato molto alla Gregoraci, ma ha ammesso che con l’ex moglie di Briatore non sarebbe potuto nascere nulla di più. “Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio – ha spiegato, confidandosi con Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio -. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco…”. In sauna i due amici hanno provato a consolarlo, convinti che Pierpaolo non sia ancora riuscito a trovare la persona giusta, nel frattempo il suo pensiero continua ad andare ad Ariadna.