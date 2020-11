GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha un malore: le sue condizioni

editato in: da

Nella casa del GF Vip si è consumata una piccola grande tragedia. Nel pomeriggio infatti uno dei concorrenti è stato protagonista di un brutto episodio. Tutta colpa di un’intolleranza alimentare.

Subito dopo pranzo Pierpaolo Pretelli si è sentito male e la causa sembrerebbe essere stata una reazione allergica. Chi ha seguito in diretta la faccenda prontamente catturata dalle telecamere del Grande Fratello, ha visto nei gesti in cucina di Dayane Mello la causa scatenante.

La prima ricostruzione infatti attribuisce la colpa a Dayane che mentre era ai fornelli avrebbe aggiunto inavvertitamente del limone sul pollo prima di portarlo a tavola. Pierpaolo si è sentito male in brevissimo tempo ed è stato necessario l’intervento di un medico per visitarlo con urgenza.

Con le allergie non si scherza e il dottore intervenuto nella casa del GF Vip ha prontamente somministrato a Pierpaolo un antistaminico, in modo da placare la reazione allergica e consentire al concorrente di ripristinare la sua condizione di salute.

Una volta rientrata l’emergenza però, gli inquilini della casa hanno voluto approfondire la causa scatenante dell’episodio allergico, così Elisabetta Gregoraci ha chiesto a Dayane se avesse aggiunto del limone al pollo o se magari non avesse lavato abbastanza bene la pentola che avrebbe così conservato qualche traccia di agrumi. Dayane però ha risposto piccata rifiutando le colpe anche se accidentali, alludendo a un atteggiamento eccessivo e quasi da “finto malato” da parte di Pierpaolo:

È tutto nella sua testa.

Gli animi nella casa del GF Vip si stanno scaldando, la convivenza forzata comincia a mietere le prime vittime e come prevedibile alcuni rapporti si stanno incrinando, ad esempio Dayane Mello e Francesco Oppini sembrano aver gettato alle ortiche un mese di buoni rapporti, mentre Pierpaolo ed Elisabetta – nonostante le presentazioni ufficiali di lei alla mamma di lui avvenute attraverso un collegamento con la casa – sembrano non andare oltre a una affettuosa amicizia.

I nuovi prossimi ingressi – anticipati a gran voce da Alfonso Signorini, che avverranno però non appena le visite di controllo daranno il via libera in modo da scongiurare eventuali condizioni positive al Covid-19, sapranno sicuramente creare nuove dinamiche di gioco e placare un po’ gli animi.