GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime prova a uscire dalla Casa, ma viene fermato

Pierpaolo Pretelli prova a uscire dalla Casa del GF Vip dopo l’ultima puntata del reality, ma viene fermato dagli altri inquilini. L’ex velino di Striscia la Notizia ha vissuto emozioni intense nel corso della diretta. Ha affrontato non solo l’incontro con Selvaggia Roma, sua presunta ex che si è già scontrata con Elisabetta Gregoraci, ma ha anche dovuto salvare uno dei suoi amici al televoto.

Pretelli infatti è stato posto di fronte a una scelta fra Enock Barwah, Patrizia De Blanck e Andrea Zelletta. Pierpaolo ha definito i tre come “due fratelli e una mamma”. Ha poi deciso di salvare la contessa che a sua volta ha salvato Enock. L’ex tronista di Uomini e Donne è quindi finito in nomination insieme a Dayane Mello e Massimiliano Morra. Terminata la diretta, Zelletta si è arrabbiato con Pierpaolo, affermando che avrebbe dovuto salvare lui.

Le parole di Andrea hanno messo in crisi Pierpaolo che durante la notte è scoppiato a piangere. In lacrime il modello ha cercato di varcare la porta rossa per abbandonare il gioco. “Non ce la faccio più, me ne vado – ha detto Pretelli -. Non ce la faccio a fare queste scelte, non reggo”. Gli altri concorrenti hanno provato a fermarlo e alla fine il concorrente si è chiarito con Zelletta, calmandosi.

“Sei un mio amico e per questo mi sono sfogato con te – ha detto Andrea, cercando di confortarlo -. Ci sono rimasto male, ma il nostro rapporto non cambia. Se io vengo eliminato tu devi vincere per me. Ti ho detto cosa avrei fatto io”. Poco dopo anche Tommaso Zorzi è intervenuto, insieme a Elisabetta Gregoraci, consigliando a Pierpaolo di non lasciare la Casa al primo momento di difficoltà. “Non stai mandando nessuno al patibolo – ha detto l’influencer -. Siamo qui da due mesi. Ci sta questo sfogo sei al primo crollo dopo 60 giorni. Io scleravo al quinto”.

La notte successiva alla diretta è stata caratterizzata anche da un acceso scontro fra Selvaggia Roma ed Enock. L’influencer infatti afferma di aver baciato, oltre a Pierpaolo Pretelli, anche il fratello di Mario Balotelli, ma lui smentisce.