GF Vip, Pretelli e la Salemi litigano (c’entra Elisabetta Gregoraci)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi litigano dopo l’ultima diretta del GF Vip, coinvolgendo nella discussione anche Elisabetta Gregoraci. L’influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia, dopo settimane all’insegna dell’amore, sono ormai ai ferri corti. Giulia infatti ha accusato più volte Pierpaolo di non averla difesa e sostenuta nella discussione con Tommaso Zorzi.

Nel corso della puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto notare come queste accuse fossero state mosse in passato anche da Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pretelli. “Sbrogliatevela da soli”, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore quando il conduttore del reality ha chiesto il suo parere. Ma tanto è bastato per innescare una lite piuttosto accesa fra i due innamorati. “Se parli con lo studio e con Elisabetta non è affar mio”, ha affermato Giulia, cercando di spiegare la sua posizione a Pierpaolo: “Io ho solo detto che anche se ho torto, da donna, dovevi difendermi”.

Pretelli si è infuriato, ricordano anche le discussioni con la Gregoraci. “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me, non quello che ho fatto io per te – ha affermato -. Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo. Prima non lo facevo perché o non ce n’era modo o non me ne fregava un cavolo. Tu, invece, non hai giocato di squadra. Punto. Questo è il mio pensiero”.

La scelta di Giulia di tirare in ballo Elisabetta Gregoraci non ha fatto che inasprire la discussione. “Io ti avevo detto di lasciare correre con Tommaso, ti ho detto ‘Prendi, porta a casa e stai nel tuo’. Tu hai continuato sempre con le stesse cose – ha tuonato Pierpaolo -. Da cosa ti devo difendere? Se ti dico non parlarne più e tu alla prima occasione lo fai di nuovo. […] Magari dici delle cose carine a me, ma quando c’è da dirle pubblicamente…non dico che devi fare un monologo, una parola. Tu fai le parole, io faccio i fatti”. L’influencer ha provato a difendersi: “Se fosse stato detto qualcosa a sproposito sarei intervenuta. Sei permaloso, stai reagendo male. Tu hai sofferto? Anche io soffro perché nessuno mi difende”.