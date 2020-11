GF Vip, Pierpaolo Pretelli chiude con Elisabetta Gregoraci. Lei in lacrime

editato in: da

Al GF Vip, Pierpaolo Pretelli chiude con Elisabetta Gregoraci e lei scoppia in lacrime. Dopo l’ultima puntata dello show sembra proprio che gli equilibri di coppia fra i due si siano rotti. L’ex velino di Striscia la Notizia ha spiegato di non essere più disposto ad accettare l’indecisione dell’ex moglie di Flavio Briatore per questo motivo ha deciso di tagliare i rapporti con lei. Una scelta che ha ferito molto Elisabetta, finita al centro delle polemiche nel corso della diretta e attaccata da Antonella Elia con cui ha avuto un’accesa discussione.

Dopo la puntata, in cui anche Alfonso Signorini ha chiesto inutilmente alla Gregoraci di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Pierpaolo, Andrea Zelletta ha consigliato all’amico di non farsi influenzare su quanto detto dagli opinionisti del GF Vip. Pretelli però è apparso di tutt’altra idea. “Io voglio delle cose che non arrivano mai – ha detto -, durante la settimana cerco di non pensarci. Ma quando le tirano fuori, mi tornano a galla e mi cambiano l’umore”. Parole che hanno fatto arrabbiare molto Elisabetta: “Non abbiamo una storia – ha chiarito ancora -, ma a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti”.

Pierpaolo Pretelli è apparso fermo nella sua decisione di allontanarsi da Elisabetta: “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta – ha spiegato -. Io voglio delle cose che tu non puoi darmi”. Pochi minuti dopo l’ex moglie di Briatore è scoppiata a piangere, accusando il concorrente di non averla supportata: “Ho avuto una serata di m***. Te ne sei f***”, ha urlato. Sin dal suo ingresso dalla porta rossa, Elisabetta non ha nascosto l’attrazione nei confronti di Pretelli, ma ha sempre spiegato di non voler iniziare una relazione con lui. Il comportamento della showgirl, che potrebbe essere spiegato da alcune rivelazioni fatte al modello e mai svelate in diretta, ha destato molti dubbi fra gli inquilini. In particolare Stefania Orlando ha accusato la Gregoraci di sfruttare la storia per ottenere il favore del pubblico e continuare la sua avventura al GF Vip.