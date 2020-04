GF Vip, piccolo incidente per Antonella Elia dopo lo scherzo di Sossio

editato in: da

Mancano solo due giorni alla conclusione del Grande Fratello Vip: la finale tanto attesa è in programma per l’8 aprile e l’atmosfera tra gli inquilini del bunker di Cinecittà è sempre più elettrizzata.

Come ormai è noto, il reality show condotto da Alfonso Signorini doveva concludersi a fine aprile, ma la chiusura è stata anticipata. All’interno della Casa i “vipponi” rimasti cercano di trascorrere il tempo tra chiacchiere, giochi e risate, in attesa dei pochissimi giorni che ormai li separano dalla fine della loro avventura.

Non sempre però gli scherzi finiscono bene: è quello infatti che è accaduto ad Antonella Elia, protagonista di un piccolo incidente durante una gara di gavettoni.

Ma andiamo con ordine: tutto è partito proprio dalla showgirl, che ha ben pensato di colpire Sossio con un mix di farina e formaggio, mentre era sdraiato in giardino a rilassarsi. L’ex calciatore allora si è voluto vendicare, iniziando a lanciare dei gavettoni d’acqua.

Del resto i due concorrenti non perdono mai occasione per farsi degli scherzi a vicenda. Così, riempito un secchio d’acqua, Aruta ha cominciato a rincorrere la coinquilina per la cucina, ma ad un certo punto, tra gridolini e risate, entrambi sono scivolati: ad avere la peggio Antonella Elia, che cadendo all’indietro ha sbattuto la testa sul pavimento.

La showgirl è rimasta a terra dolorante per qualche secondo, lasciando senza fiato gli altri inquilini, che sono accorsi subito per vedere cosa fosse successo. Dopo essersi rialzata ha affermato più volte “Ahi, che testata!”, ricevendo subito aiuto dagli altri concorrenti, palesemente preoccupati per l’accaduto.

Poi i ragazzi hanno accompagnato la Elia in magazzino, mentre la regia del Grande Fratello ha staccato le immagini su di lei, passando a un’altra inquadratura. Questo espediente è servito per far arrivare lo staff medico – sempre presente nella Casa per intervenire in qualsiasi momento – che ha visitato la Elia.

Per fortuna non è stato necessario ricorrere alle cure esterne ma, a causa della caduta e del conseguente impatto col pavimento, il medico dovrà visitarla anche nelle prossime ore per valutare la presenza e l’entità di un eventuale trauma cranico.

Solo un grande spavento per la Elia: terminata la visita ha rassicurato i suoi compagni, affermando di stare bene. In attesa dei risultati degli esami intanto rimarrà sotto controllo, ma non è prevista, almeno per il momento, la sua uscita anticipata dalla Casa.