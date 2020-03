GF Vip, Patrick Ray Pugliese contro Zequila per difendere Adriana Volpe

editato in: da

Patrick Ray Pugliese litiga con Antonio Zequila dopo l’addio al GF Vip di Adriana Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà per motivi personali e la sua uscita dalla porta rossa ha sconvolto gli equilibri. La Volpe ha lasciato il reality senza dare troppe spiegazioni di fronte alle telecamere.

Adriana non ha risposto alle domande di Antonella Elia che le chiedeva cosa fosse successo, ma sembra che poco prima si sia confessata con Patrick Ray Pugliese. Dopo la sua uscita dal GF Vip infatti l’inquilino si è infuriato con Zequila, colpevole di aver fatto una battuta sulla Volpe. Patrick ha rimproverato il conduttore, accusandolo di essere stato poco sensibile e parlando di “problemi di famiglia pesantissimi”. “Devi avere un momento di comprensione per una cosa grave. Troppo grave – ha tuonato -. Sta andando fuori di corsa. Cosa gli volevi dire, che la inviti al tuo matrimonio? Sta parlando di una cosa gravissima. Adesso sono serio, mi girano i co***oni”.

Non è chiaro cosa sia accaduto ad Adriana Volpe, ma già qualche settimana fa la conduttrice aveva avuto la possibilità di parlare con il marito Roberto Parli. Il GF Vip aveva scelto di infrangere una delle regole più importanti dello show – l’isolamento completo dall’esterno – in via del tutto eccezionale. Poco dopo la presentatrice, nel corso di una diretta, aveva lanciato un messaggio al marito: “Vorrei fare un saluto immenso a Roberto e a tutta la sua famiglia – aveva detto – perché Roberto è un papà meraviglioso che sta dimostrando di avere una grandissima forza in tutti questi giorni”. Nel corso della puntata anche Alfonso Signorini aveva espresso il suo pensiero nei confronti del marito della concorrente del GF Vip. “Lo abbraccio anch’io – aveva detto -, sta attraversando un momento difficile e deve sentire che tutti gli siamo accanto”.