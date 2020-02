GF Vip, Patrick critica Serena Enardu: “Pago deve uscire”

editato in: da

Patrick Ray Pugliese critica Serena Enardu al GF Vip e parla di una possibile eliminazione di Pago. Il cantante è in nomination insieme a Licia Nunez e potrebbe abbandonare la casa di Cinecittà. Entrata nel bunker come concorrente, l’ex tronista di Uomini e Donne non si è fatta amare particolarmente dagli altri compagni d’avventura.

Ora che è uscita, gli altri gieffini credono che anche Pago sia pronto a tornare alla realtà per vivere la sua storia con l’imprenditrice sarda. “Esce Pago, vogliamo che rimanga Licia – ha detto Patrick -. Credo che Pago abbia consumato il suo percorso all’interno della casa […] È arrivato qua per la sua storia con Serena a ‘Temptation’. Ha pianto per tre settimane per Serena. È arrivata Serena e non so quanto sia stata amata. Non è che abbia fatto questa bella figura. È uscita e Pago è rimasto anche un po’ bruciato da Serena”.

Secondo Patrick, che nella casa del GF Vip si è scontrato con Antonella Elia, il pubblico si sarebbe stancato della love story fra Serena e Pago. I due si erano lasciati a Temptation Island Vip a causa dei dubbi di lei e dell’entrata in scena del single Alessandro. In seguito il cantante era entrato nel reality e l’ex aveva cercato di riconquistarlo, riuscendoci, una puntata dopo l’altra. Alla fine Alfonso Signorini aveva deciso di fare entrare la Enardu nella casa come concorrente.

“Il pubblico si è rotto le pal** della storia di Serena e Pago – ha svelato Patrick -. Ce le siamo rotte noi da dentro, figurati la gente fuori. Non l’ho seguita tanto da vicino però era pesante. Ma chi se ne frega della loro storia. Pago è una brava persona però ha finito il suo percorso. Io non indovino mai, però potrebbe uscire Pago”. Sulla questione è intervenuto anche Andrea Montovoli, accusato più volte da Serena di tramare contro Pago. L’attore si è detto d’accordo con il gieffino, criticando pesantemente la Enardu. “Serena non si è fatta amare – ha confermato -, è pessima”.