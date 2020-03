GF Vip, Patrick attacca Serena Enardu e Pago: “Lui vittima di una narcisista”

editato in: da

Patrick Ray Pugliese torna a parlare della love story fra Serena Enardu e Pago al GF Vip, criticando il comportamento dell’ex tronista sarda. Se inizialmente l’ingresso dell’imprenditrice era stato accolto con entusiasmo dagli inquilini della casa, con il passare dei giorni sono nate diverse tensioni.

In tanti hanno accusato Pago di essersi isolato dal gruppo e hanno avuto scontri anche piuttosto accesi con Serena. Dopo il confronto in studio con Andrea Montovoli, la Enardu ha ascoltato le parole di Patrick, che chiacchierando con gli altri inquilini ha definito la Enardu una “narcisista”.

“Serena praticamente era narcisista – ha detto -. Pago è vittima di una narcisista. Sì, è un emotivo vittima di una narcisista. Se trovi un narcisista sulla strada, via, ci guadagni”. Patrick ha poi delineato la figura della persona narcisista: “Il narcisista, che è il più pericoloso, innalza le sue vittime e dopo averle prese le fa sentire gradualmente sempre più inadatte. Totalmente apatico, non è in grado di provare compassione. Non riesce ad amare gli altri. […] Il narcisista è egoista. Non riesce ad amare gli altri. Il narcisista prima ti dà tutto, quando inizi a stare bene, ti toglie. Ti dice che non vai bene così. Vuole tenerti tutto per sé, inizia a denigrare le tue amiche, ti dice che i tuoi parenti non vanno bene. Dice cose come ‘Guarda che mamma sbaglia a darti dei consigli'”.

Già qualche tempo fa, Patrick si era espresso negativamente nei confronti di Serena. Il gieffino aveva criticato il legame dell’ex tronista con Pago e il suo comportamento nella casa del GF Vip. “Lei non mi sembra molto elegante quando parla – aveva detto -, parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. È proprio buzzurra. Se avesse trattato me come tratta Pago, l’avrei salutata”. Poco dopo la Enardu era entrata nel bunker di Cinecittà con un confronto che però non aveva dato frutti.