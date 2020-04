GF Vip, Patrick attacca Antonella Elia: “Non le chiederò scusa”

editato in: da

Patrick Ray Pugliese non chiederà scusa ad Antonella Elia dopo il GF Vip. A rivelarlo è stato proprio l’ex gieffino che, nel corso di una diretta Instagram con il settimanale Chi, ha risposto alle accuse della showgirl. Come è noto i due si erano scontrati duramente durante la loro permanenza nella casa di Cinecittà. Antonella aveva accusato Patrick di averla spinta durante una discussione, ma le immagini registrate, mandate in onda da Signorini, l’avevano smentita.

Terminato il reality, la presentatrice è tornata a puntare il dito contro Patrick, pentendosi di aver fatto pace con lui nel corso dello show. “Non avrei dovuto perdonare Patrick – ha detto -. Adesso che sono uscita penso che lui abbia fatto un gioco. Per un momento ho fatto parte anche io del suo gioco, poi quando mi ha spinto involontariamente, sono diventata sua nemica. Ha detto e fatto cose molto gravi”.

La risposta di Patrick non si è fatta attendere. L’imprenditore, che ha partecipato al GF per diverse volte, ha svelato di essere stato in passato un grandissimo fan di Non è la Rai. “Lo scontro c’è stato perché Antonella ha una personalità molto complessa – ha svelato -. È dura, con un sarcasmo spesso molto tagliente. Dice delle pesantezze che a volte non sono vere. Io mi sono trovato bene con lei fino all’accusa non vera di averla spinta. Nonostante le telecamere dimostrassero il contrario, lei l’ha vissuta come una spinta”.

“Io non posso chiederle scusa e immaginare di averla spinta quando non è andata così – ha aggiunto Patrick Ray Pugliese -. Lei può anche immaginare di perdonarmi visto che ha immaginato di essere stata spinta. La verità è un’altra. L’ho colta in flagranza di bugia. Ho scoperto che ha fatto la stessa cosa con Mike Bongiorno e Achille Lauro. O è astuta o è un difetto psicologico continuo. Io comunque di Antonella ho un bellissimo ricordo, direi che ormai il Grande Fratello Vip è passato e possiamo andare avanti”.