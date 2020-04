GF Vip: Paolo Ciavarro, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto o Aristide Malnati. Chi andrà in finale

editato in: da

L’esperienza della quarta edizione del Grande Fratello Vip si sta per concludere. Domani sera 8 aprile 2020 andrà infatti in onda la finale del reality. Il GF Vip 4, che ha avuto come padrone di casa un Alfonso Signorini che è stato capace di regalare forti emozioni ai fan del programma, si lascia alle spalle un’edizione a dir poco speciale. Parliamo infatti di ben 20 puntate – tutto è partito a gennaio – e di 29 concorrenti che, in questi mesi, sono passati per le stanze della casa più spiata d’Italia.

Chi è rimasto all’interno delle sue mura? Ad attendere il fatidico verdetto della finale ci sono sette inquilini. Si parla nello specifico di Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Sossio Aruta, proclamati finalisti certi. Aristide e Sossio stanno tranquilli da tempo per quel che concerne l’accesso alla finale. Paolo Ciavarro e la Di Benedetto, invece, hanno scoperto di essere passati durante la diciannovesima puntata andata in onda mercoledì 1° aprile (che ha visto l’uscita di scena di Antonio Zequila).

Per gli spettatori che in questi mesi hanno seguito il reality in tv e sui social la produzione ha pensato a una sorpresa speciale, ossia la possibilità di scegliere, tramite televoto, a chi riservare i restanti due post in finale tra Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Sarà quindi il pubblico a decidere chi fra i tre “vipponi” merita di concorrere per la vittoria. Chi la conquisterà, avrà la possibilità di aggiudicarsi un montepremi pari a 100.000 euro, cifra che verrà per metà devoluta in beneficenza.

Non c’è che dire: con la finale della quarta stagione del Grande Fratello Vip, per la casa di Cinecittà e per gli amanti delle vicende che da 20 anni a questa parte l’hanno resa famosa si chiude una parentesi ricca di momenti speciali. Nel cuore dei telespettatori rimarranno tantissime situazioni, dalla passione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, fino alla commozione di Adriana Volpe e alle confessioni di Antonella Elia, uno dei personaggi più esplosivi di questa edizione: si potrebbe andare avanti ancora tanto a elencare quello che verrà ricordato di questa edizione del Grande Fratello Vip! A questo punto non resta che attendere domani sera per vedere come finirà e chi si aggiudicherà l’ambita vittoria.