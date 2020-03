GF Vip, Paola Di Benedetto contro Zequila: “Troppi sbagli, ma è stato sempre perdonato”

editato in: da

La finale del GF Vip si avvicina e Paola Di Benedetto attacca Antonio Zequila, criticando il suo percorso nel reality di Alfonso Signorini. Fra l’attore e l’ex Madre Natura ormai da tempo i rapporti non sono buoni. I due hanno litigato più volte e Zequila ha accusato la modella di non saper fare nulla e avere come pregio solamente la bellezza. Parole che hanno offeso Paola, così tanto che è scoppiata a piangere in diretta.

Ora che il GF Vip sta per terminare la fidanzata di Federico Rossi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa confidandosi con gli altri inquilini. “Ci sono modi e modi per esporsi e mettersi in gioco – ha detto parlando con Sossio -, a me ad esempio Antonella Elia è sempre piaciuta perché nonostante i modi coloriti ha sempre cercato di fare valere le sue ragioni in maniera sincera, non so come dire, pulita. Ma lui, lui no, ha fatto delle grandissime ca…e in questi tre mesi, grandissime, e gli sono sempre state perdonate”.

“Se poi vogliamo far passare le robe delle donne, le signore che venivano in puntata, le scenette simpatiche, tutto bene – ha aggiunto Paola, riferendosi a Zequila -. Ma ha fatto delle grandissime ca****e, cadute di stile in questi tre mesi. Quindi, se vogliamo giudicare un personaggio che ha fatto rumore in tre mesi in quel modo…ma finale ‘de che’?!”.

La Di Benedetto si è sfogata anche con gli autori del GF Vip nel confessionale. “Zequila sta prendendo ultimamente, perché prima non l’ha mai fatto, iniziative di pulire, stra-pulire, anche quando non c’è ne bisogno – ha raccontato la modella, riguardo il comportamento di Antonio -. Evidentemente per fare la figura dell’uomo umile. Lo ha anche detto in puntata – ha aggiunto – ‘io sono umile, lavo i piatti’, quando tutti in realtà lo hanno fatto per tre mesi”.