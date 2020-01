GF Vip, Panicucci furiosa con Salvo Veneziano: “Parole orribili”

editato in: da

Federica Panicucci commenta duramente le frasi terribili di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis nel corso di Mattino Cinque. La conduttrice, come di consueto, ha parlato delle novità dalla casa del Grande Fratello Vip. In queste ore fra i telespettatori è montata una protesta a causa delle parole, violentissime, pronunciate da Salvo nei confronti di Elisa.

L’ex concorrente del primo Grande Fratello infatti si trova nel bunker di Cinecittà insieme a Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Nel corso di una chiacchierata i quattro uomini hanno commentato l’influencer che ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa nella seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Veneziano parlando del suo apprezzamento verso Elisa ha usato delle parole violente e inaccettabili. “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto cu*****no – ha detto -. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Un linguaggio terribile che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip, ma anche Federica Panicucci che nel corso di Mattino Cinque ha preso una netta posizione. “Allora a me questo video sinceramente fa orrore – ha spiegato -. Trovo assolutamente terribile ciò che Salvo dice, gli altri che ridono. L’ho trovato disgustoso. Disgustoso!”.

“Ma la cosa che mi stupisce – ha aggiunto la conduttrice – è che loro sanno perfettamente di essere ripresi, quindi cosa voleva fare? Il bullo, il simpatico, il ganassa, quello divertito e divertente? Gli è venuta proprio male, perché una cosa del genere è intollerabile, inqualificabile e aggiungerei anche imperdonabile”.

Ora non resta che scoprire cosa accadrà a Salvo Veneziano. Il concorrente si trova in nomination, ma il GF Vip potrebbe prendere già dei provvedimenti, raccogliendo le richieste di tanti fan indignati per il comportamento del gieffino.