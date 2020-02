GF Vip: Pago geloso di Serena, la dure parole della fidanzata della Nunez

editato in: da

È decisamente un momento complicato per Pago e Serena Enardu: da qualche giorno a questa parte sembra che i due siano sempre nell’occhio del ciclone, per un motivo o per un altro. E, a peggiorare la loro posizione, è arrivato anche l’intervento di Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez.

Anche se la relazione tra la Eboli e la Nunez sta attraversando una crisi per via delle dichiarazioni di Licia sull’ex fidanzata Imma Battaglia, Barbara si è sentita in dovere di intervenire in seguito a una chiacchierata a cuore aperto che Pago e Serena hanno avuto nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip.

Ma andiamo per ordine: i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno notato che tra Serena e Licia sta nascendo una bella amicizia. Un rapporto fatto di confidenze e consigli, piuttosto profondo.

Un’amicizia che però non è vista di buon occhio da Pago, il quale dopo gli avvenimenti difficili della decima puntata del GF Vip ha deciso di parlare a Serena di molte cose, compresa la sua gelosia: un sentimento indomabile che non riguarda più solo Alessandro Graziani ma si sposta anche all’interno della casa, colpendo proprio Licia Nunez.

Pago si dice infatti preoccupato perché la Nunez è omosessuale e, a suo parere, le sue intenzioni nei confronti non riguardano affatto l’amicizia. Nonostante la Enardu smentisca e gli dica di non preoccuparsi, lui sembra inamovibile. L’opinione espressa, però, non è passata inosservata ed è stata giudicata omofoba da molti, in primis dalla fidanzata di Licia.

La Eboli è intervenuta duramente per mezzo del suo profilo Instagram, dove ha scritto che la malizia sta sempre negli occhi di chi guarda e che è intollerabile che si pensi sempre che se una donna omosessuale ha un’amicizia con un’altra donna sia solo per secondi fini.

Ha poi pubblicato uno stralcio del video dove si sente chiaramente Pago mettere in guardia Serena, e ha scritto che ciò che il cantante dice sono parole e insinuazioni agghiaccianti. Poi, rivolgendosi proprio a lui, chiede: dove vuoi arrivare con le tue parole?

Serena, in ogni caso, non sembra affatto intenzionata a rinunciare all’amicizia di Licia: tra le due le confidenze continuano, tra battute e scambi d’opinione. Ultima in ordine di tempo è stata quella in cucina, dove le due hanno scherzato persino sul caso dei like su Instagram. Possiamo interpretarlo come il segno che, almeno la Enardu, abbia capito che la reazione di Pago è stata eccessiva?