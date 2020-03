GF Vip, pace fatta tra la Lessa e la Elia. Ma con la Marini è ancora guerra

editato in: da

Ancora grandi emozioni con i concorrenti del Grande Fratello Vip 4: il reality show più amato di sempre è tornato con un nuovo appuntamento ricco di sorprese e di momenti esilaranti. Tantissimi sono gli argomenti affrontati da Alfonso Signorini durante questa puntata, come ad esempio la lite tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Valeria Marini.

Abbiamo avuto modo di assistere ad un durissimo confronto tra queste tre indiscusse protagoniste della quarta edizione del GF Vip. Nonostante le tante parole spese da Signorini per riportare la pace nella casa più spiata d’Italia, non si può certo dire che gli scontri siano terminati. Ma ci sono delle piacevoli sorprese: finalmente abbiamo infatti potuto assistere a un riavvicinamento sorprendente.

Tra Antonella Elia e Fernanda Lessa la situazione sembrava ormai irrimediabilmente compromessa, visto che sin dal loro primo giorno insieme non hanno fatto altro che punzecchiarsi e litigare pesantemente. Ma la vicinanza ha fatto miracoli: durante una lezione di fitness, le due donne hanno condiviso quello che è sembrato a tutti gli effetti un momento di tregua. Pace è fatta tra di loro, anche se non tutti gli spettatori sono convinti che questa situazione potrà durare a lungo.

Ben diversa è la storia tra la Elia e Valeria Marini: per loro la guerra è ancora aperta. Nel corso della settimana non hanno fatto altro che pungolarsi e insultarsi, utilizzando parole anche molto pesanti. Signorini ha tentato di riportare la pace, di nuovo, in questa puntata del GF Vip 4, ma non ci è proprio riuscito. Da una parte, la Marini ha spiegato di essere disposta a mettere da parte questa rivalità a favore di uno show più divertente per i telespettatori (senza però smettere di parlare della lite). Dall’altra, Antonella non ci ha pensato nemmeno un momento a fare pace.

Alfonso Signorini si è trovato poi ad affrontare un altro litigio pesantissimo, quello tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Li avevamo visti litigare pesantemente, poi le loro divergenze sembravano essersi appianate. Zequila in diretta si è scusato con la Volpe, nonostante quest’ultima non fosse convinta della genuinità delle sue parole. Per questo motivo, interpellata, la conduttrice è tornata alla ribalta con un bellissimo discorso volto a ribadire l’importanza e il peso che hanno certe parole. Un discorso che ha rischiato di riaccendere la polemica, prontamente smorzata dagli altri concorrenti. Per il momento è ancora pace tra i due litiganti.

Accantonati per un momento gli scontri, Signorini ha annunciato il nuovo eliminato. A lasciare la casa del GF Vip 4 è stata Asia Valente, che era in nomination con Fabio Testi e Sara Soldati.