GF Vip: Massimo e Paolo Ciavarro, lo stretto legame tra padre e figlio

Paolo Ciavarro è arrivato in finale al GF Vip, ma a trionfare è stata Paola Di Benedetto. Questo non gli ha impedito di aver grandi soddisfazioni nella puntata conclusiva del reality.

Infatti, a sorpresa è arrivato in passerella papà Massimo Ciavarro che si è rivolto al figlio con parole piene di orgoglio e amore, ricordandogli una vacanza speciale in cui gli ha detto quanto gli vuole bene.

A conferma dello stretto legame tra padre e figlio, sorprende la risposta che Paolo dà a Massimo quando questo gli dice: “So che avresti preferito Clizia al posto mio”. E lui replica: “No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto“. Quindi l’amore per il padre supera quello per la Incorvaia? Di certo, Paolo non rinuncia al suo momento con il genitore. Ma Clizia può stare tranquilla, perché a Paolo manca tantissimo.

Massimo Ciavarro ha seguito passo passo il figlio al GF Vip. In uno dei suoi post su Instagram più recenti, lo ha incoraggiato con un messaggio davvero toccante: “Forza capitano manca poco! P.s. l’anima non solo ce l’hai ma ce l’hai grande!”. E i fan replicano: “Paolo sta dimostrando di essere un ” grande uomo” educato, elegante, umile, disponibile”.

E per la gioia dei follower, Paolo si è fatto subito vivo su Instagram all’indomani della fine del GF Vip. Volto ironicamente stravolto per dire a tutti qual è il mood del giorno dopo.