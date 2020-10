GF Vip, Massimiliano Morra vicino a Guenda Goria, Moser e Damante pronti a entrare nella Casa

editato in: da

Novità e colpi di scena al GF Vip, mentre Massimiliano Morra si avvicina a Guenda Goria, Ignazio Moser e Andrea Damante potrebbero presto entrare nella Casa. L’attore e amico di Gabriel Garko è fidanzato con Dalila Mucedero, ma nel bunker di Cinecittà si è avvicinato molto alla figlia di Maria Teresa Ruta.

Durante una chiacchierata, Patrizia De Blanck ha confessato a Massimiliano Morra che Guenda ha mostrato un forte interesse nei suoi confronti. “Lei è molto carina – ha detto -. Ti faccio una rivelazione, lei è persa di te, è in estasi. Se tu non avessi una fidanzata… ci siamo capiti. È lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, voi sareste su tutti i giornali, su tutti i video, su tutto. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Quando esci tu fai quello che ti pare. Finché state qua dentro, seguiti da tutti… Capito? Finisci dalla D’Urso. Ho un’esperienza di vita io, no? Tu pensi che a quest’ora stavo qua sennò, sarei sparita come milioni di altre persone. Invece sto sempre qua”.

Poco dopo Massimiliano Morra ha deciso di parlare con Guenda: “Sei la persona con cui ho legato di più, se non avessi la storia fuori, sarebbe successo qualcosa – le ha detto -. La contessa mi ha rivelato il tuo interesse, ma avrei preferito che lo facessi tu. Comunque, sei una persona interessante e lo stesso vale per me nei tuoi confronti”. Guenda, un po’ imbarazzata, ha risposto: “Per adesso è un legame il mio verso di te, sei la persona con cui mi trovo meglio…”.

Questa nuova edizione del GF Vip sta regalando molte sorprese. Presto infatti nella Casa potrebbe entrare una nuova coppia: stiamo parlando degli amici Andrea Damante e Ignazio Moser. “Dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sono partite le telefonate per Andrea Damante e Ignazio Moser – ha spiegato Gabriele Parpiglia a Casa Chi -. La voglia è quella di riportare due dei protagonisti più amati del programma e al centro della cronaca rosa. È una trattativa difficile”.