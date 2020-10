GF Vip, il marito di Stefania Orlando replica ad Antonella Elia

editato in: da

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, replica ad Antonella Elia dopo lo scontro fra la showgirl e l’opinionista nella seconda puntata del GF Vip. Poco prima che la Orlando varcasse la porta rossa infatti la Elia ha accusato l’amica di aver parlato male di lei. “Mi domando come mai mi hai invitato al tuo matrimonio se poi va in giro a parlare male di me – ha detto –. Forse per fare numero, per avere più paparazzi ed essere sicura di uscire sui giornali”.

Antonella ha contestato a Stefania alcune frasi: “Hai riferito che l’anno scorso tra le persone della casa ero quella che meno ti piaceva il che può anche essere ma da un’amica non mi aspetto certe affermazioni. Poi comunque hai detto che sono una provocatrice, come mai mi ha invitato al matrimonio”. La Orlando si è difesa e, pur confermando le sue parole, ha affermato di avere grande stima per l’ex star di Non è la Rai. Sulla questione è intervenuto anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania. “Cara Antonella Elia – ha scritto sui social – ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero. Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy e a me divertivi quando mi parlavi di Slash”.

Prima di varcare la porta rossa, Stefania Orlando ha commentato anche le parole dell’ex marito Andrea Roncato che aveva affermato di non voler parlare di lei. “Confronto al Grande Fratello Vip? Non ci penso proprio – aveva detto al settimanale Mio -. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito”, ha precisato in un’intervista al settimanale Mio: “Io vorrei andare in tv per presentare un film”.

“Non la guarderò, né la televoterò – aveva aggiunto – […] Non vedo cosa possa raccontare di me che non sia mai stato raccontato. Potrà dire che non andavo bene come marito, ok. Io potrei raccontare molte cose, ma non l’ho mai fatto perché credo che siano fatti nostri. Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”.